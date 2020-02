El Columpio Asesino – Ataque Celeste (Oso Polita)

Había muchas ganas por descubrir lo que nos tenían preparado El Columpio Asesino para su nuevo disco. Se han tomado su tiempo para entregar el sucesor de Ballenas Muertas en San Sebastián (2014) y el resultado no ha podido ser más gratificante. Las ocho nuevas canciones de los navarros sorprenden por ser las más aperturistas e incluso bailables de su carrera. Las guitarras y los ambientes más abrasivos han quedado en un segundo plano y los sintetizadores toman protagonismo para llevar el peso de unas composiciones donde tampoco faltan los reconocibles elementos de su música, ya saben, esas bases que beben del kraut y los ritmos más oscuros e hipnóticos.

Ataque Celeste llega a través del sello Oso Polita, nueva casa de Nacho Vegas y de propuestas tan interesantes como Uniforms, Venturi o Garbayo. Su principal virtud es esa evolución hacia la electrónica más luminosa, sin que por ello pierdan, como decimos, un ápice de su identidad. Ya tuvimos muestra de ello en los adelantos “Huir” y “Preparada”, donde Cristina Martínez aprovechaba sus virtudes y hacía gala de su inconfundible estilo para convertirse en auténtica reina de la fiesta, marcando nuevos rumbos acompañada de pop, brillantes melodías y arreglos sintéticos. Cimas como “Toro” o “Babel”, sumaban nuevas compañeras en el podio de himnos de El Columpio Asesino.

Pero no se alarmen, que no todo iba a ser una fiesta. Quienes añoren el carácter más enfermizo de su discurso lo gozarán con “Sirenas de Mediodía”, a medio camino entre Death In Vegas y Parálisis Permanente, o en “Lechuzas, Cúters y Somníferos”, cantada por el batería y vocalista Álbaro Arizaleta. Un Arizaleta que engalana otra de las joyas del álbum, “Tu Último Relato”, que viene acompañada de un brillante crescendo. No queremos olvidarnos de la magia chunga de “Tu General”, ni de “Siempre estás tú” con esos toques de vocoder acompañando a Cristina, ni de la canción instrumental que cierra el conjunto, entre New Order y la synthwave.

Escucha El Columpio Asesino – Ataque Celeste