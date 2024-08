Kalorama Madrid presenta sus horarios y confirma a Folamour

Kalorama Madrid llega a IFEMA los días 29, 30 y 31 de agosto con artistas como Massive Attack, LCD Soundsystem, Postal Service, Death Cab For Cutie, Nation of Language, Jungle, The Kills, Yves Tumor, Joe Goddard o Yard Act, además de Colectivo da Silva, Dudu Tassa and Jonny Greenwood, English Teacher, Ezra Collective, Fever Ray, Gossip, Huda, Olivia Dean, Overmono, Peggy Gou, RAYE, Sam Smith, Soulwax y TRISTÁN!

Ya se conocen sus horarios y el artista que cierra el cartel, el maestro del house Folamour en formato A/V.

Así queda Kalorama Madrid

Jueves 29

LCD SOUNDSYSTEM / THE POSTAL SERVICE + DEATH CAB FOR CUTIE / FOLAMOUR (A/V SHOW) / NATION OF LANGUAGE / THE KILLS / ENGLISH TEACHER / JOE GODDARD/ EGO-TRIP (Lier, Texture & Yoryo) / ZSONGO CLUB (Chris Collins & Afri K)

Viernes 30

THE PRODIGY / RAYE / FEVER RAY / GOSSIP / OVERMONO / SOULWAX / YARD ACT / YVES TUMOR / COLECTIVO DA SILVA / TRISTÁN!/ ANTÍDOTO CLUB (Yosef, Diego Armando & Maxvll) / LA LUZ (Gazzi & Aleksandir)

Sábado 31

SAM SMITH / MASSIVE ATTACK / JUNGLE / PEGGY GOU / EZRA COLLECTIVE / OLIVIA DEAN / HUDA / MONOBLOC/ CARBS (Ketiov, Fernanda Arrau, Glenda Galore & Performers) / MAREO (Akazie & LaFrancessa & 8kitoo)

Entradas en www.kaloramamadrid.com y en Fever Up