Turnstile lanzan doble single ‘Seein’ Stars’ / ‘Birds’

Turnstile están de vuelta con el que será su nuevo álbum, Never Enough, sucesor de Glow On (2021), disco que marcó un antes y un después en la popularización del hardcore contemporáneo.

El nuevo álbum de los norteamericanos se publicará el próximo 6 de junio y ha sido producido por su vocalista Brendan Yates —a diferencia del anterior trabajo con Mike Elizondo— y con la participación del también productor Will Yip.

Tras presentar el tema que le daba título, llega un single doble con las canciones «Seein’ Stars» y «Birds», la primera de ellas incluye las voces de Devonté Hynes (Blood Orange) y Hayley Williams (Paramore).

El doble sencillo viene acompañado de un vídeo con ambas, que ha sido dirigido por Yates y McCrory.

Escucha ‘Seein’ Stars’ / ‘Birds’ de Turnstile