Karate lanzarán su primer álbum en 20 años

Karate resurgen en otoño con Make It Fit, su primer álbum de estudio desde Pockets de 2004. A pesar de vivir en diferentes lugares, los miembros Geoff Farina, Gavin McCarthy y Jeff Goddard escribieron y ensayaron el álbum de forma remota, compartiendo ideas digitalmente y reuniéndose intermitentemente.

Aunque enfrentar la grabación fue un reto, especialmente con el estudio de su colaborador Andy Hong aún en construcción, lograron completar las pistas básicas en Nashville y finalizar los detalles en Chicago. El álbum, que se editará el próximo 18 de octubre refleja su madurez, combinando habilidades profundas y angustia adulta con momentos de alegría y potentes interpretaciones instrumentales, manteniendo la tensión rítmica y la lírica mordaz característica de Farina.

Make It Fit no busca recapturar la magia juvenil, sino mostrar el crecimiento de los músicos. Con una producción abierta de Hong que resalta las personalidades de los instrumentistas, las canciones son concisas y sofisticadas, influenciadas por rock, jazz y blues.

Ahora comparten dos de sus canciones: la que abre el álbum, «Defendants», y la que lo cierra, «Silence, Sound».

Estas serán las canciones de ‘Make It Fit’ de Karate

Defendants

Bleach The Scene

Cannibals

Liminal

Rattle the Pipes

Fall to Grace

Around The Dial

People Ain’t Folk

Three Dollar Bill

Silence, Sound

Foto: Daniel Bergeron