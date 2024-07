Kim Deal lanza canción en solitario, ‘Coast’, grabada por Steve Albini

Kim Deal retoma su carrera en solitario una década después de entregar temas como «Walking With a Killer», «Hot Shot», «Are You Mine» y «The Root». La que fuera bajista de Pixies y miembro de The Breeders y The Amps, presenta una nueva canción como solista, «Coast».

Un tema escrito tras asistir a la boda de su amigo Mike Montgomery cuando la banda local, The Grape Whizzers, interpretó «Margaritaville» de Jimmy Buffett. Como reza la nota de prensa «las raíces de la canción se remontan al año 2000, cuando Kim se alojaba en la isla de Nantucket, en Massachusetts. En un retiro improbable para la nativa de Ohio (“odio el sol, la playa y los deportes acuáticos”), pasó unos días difíciles en esa temporada baja en la que los trabajadores jóvenes “verifican el WAM” para conocer las condiciones para hacer surf».

«Coast» fue grabada por el recientemente desaparecido Steve Albini en su estudio Electrical Audio en Chicago. Lindsay Glover y el que fuera bajista de Morrissey Mando López, forman la sección rítmica de la canción, su hermana Kelley Deal toca la guitarra y los vientos son de la marching band de Chicago Mucca Pazza.

Escucha ‘Coast’ de Kim Deal

The Breeders, la banda de Kim Deal junto a Kelley Deal (guitarra, voz), Josephine Wiggs (bajo, voz) y Jim Macpherson (batería, voz), acaban de pasar por nuestro país. Aparte de su actuación en Mad Cool el 12 de julio, un día antes estuvieron en la sala Razzmatazz de Barcelona celebrando los 20 años de The Lash Splash.