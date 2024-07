Resolution 88 – Vortex (Tom O’Grady Music)

En la última edición en papel del ahora magazine digital Rockdelux, el periodista Carlos Pérez de Ziriza nos formulaba la siguiente pregunta: ¿es el jazz el nuevo rock? Sin duda, a tenor de la vibrante escena que hay a ambos lados del atlántico, con infinitas vertientes que se entrelazan, según les place a sus artífices, con el rock, el soul o el hip hop, ahora el jazz vive un momento que ya quisiera para sí un rock que en la actualidad se encuentra en horas, no diremos bajas, pero sí de entrada en la categoría de “música de papás” que un género mucho más pretérito como el jazz actualmente no conoce, puesto que está en plena vigencia. Es lo moderno, de hecho.

En la escena británica, por ejemplo, hay una infinidad de nombres que están generando tendencia y un seguimiento casi masivo por parte de la juventud. Hablamos de Alfa Mist, Oscar Jerome, Ezra Collective, Sons Of Kemet o Nubya García, que dan forma a un pletórico y efervescente colectivo con base en Londres que no para de crecer y retroalimentarse.

Ahí se encuadran, precisamente, Resolution 88. Una joven banda de Cambridge, ahora afincada en Londres, que ha sido reivindicada por gente tan importante como Giles Peterson o Larry Mizell; que han girado con gente tan importante como Snarky Puppy, Roy Ayers, Marcus Miller o Butcher Brown, entre otros; y que ya cuenta en su haber con cuatro álbumes, el último de los cuales, por cierto, fue presentado en el mismísimo Ronnie Scott’s, un honor reservado únicamente para quien es referente de verdad.

Y es que Vortex, que así ha titulado el quinteto a su última criatura, les afianza todavía más como una de las bandas más destacadas en UK a la hora de fusionar jazz y funk, de la manera en que lo hicieron en los años setenta del siglo pasado gente como Herbie Hancock, con su mítico Headhunters, o Lonnie Liston Smith, pero fusionando esta tendencia vintage con los nuevos vientos que soplan. Lo hacen, además, dando protagonismo al Fender Rhodes y al sintetizador de su teclista y líder, Tom O’Grady, que sirve de puente entre esas influencias pretéritas y la escena actual.

La formación la completan Tiago Coimbra (bajo), Ric Elsworth (batería) y Oli Blake (percusión) y en esta ocasión, además, se ven acompañados por colaboradores como Tom Smith en saxo tenor y soprano y clarinete bajo, y la cantante Vanessa Haynes. Juntos navegan en una nueva dirección con respecto a anteriores entregas que, si bien no les distancia de sus orígenes, apunta hacia nuevos y más aventureros horizontes.

No lo apreciamos del todo con la inicial “The boss from Boston”, que sí que retrotrae a toda aquella música setentera que ha servido de base a la banda, pero la cosa empieza a cambiar con “Love will come around” y sus sugerentes espacios movidos por el groove del bajo a ritmo de medio tiempo. Y mucho más determinante aquí es la tercera pieza, un “Sky high” dedicado a los hermanos Mizell, Larry y Fonze, productores, músicos, y de enorme influencia para la banda, que aquí se asoma a ambientaciones, si me apuran, de tintes algo psicodélicos y que enraizan con, por ejemplo, los legendarios Azymuth.

Por similares derroteros, aunque con más funk, viaja “Never ever ever”, de nuevo atmosférica y no exenta de misterio, algo de lo que nos arranca la muy bailable “Shriffty”, un número de funk basado en los vientos que hace mover frenéticamente los pies, pero evidentemente, no es esa la prioridad de Resolution 88, que hacen que con “Final approach” regresen las atmósferas y la ambientación sugerente, sobre todo para servir de antesala a la verdadera pieza central del set, la titular, que es todo un viaje astral de ocho minutos en que la banda se deja libre para surcar la galaxia del jazz espiritual, salvando las distancias y sin dejar atrás su espíritu primigenio, en un disco que culmina con la preciosa versión vocal, a cargo de la fantástica Vanessa Haynes (Incognito) de “Love will come around”. Un fantástico colofón para un disco que sitúa a este quinteto de nuevo en lo alto del nada fácil de alcanzar listón que pone una escena jazz en plena efervescencia y que no para de crecer.

Escucha Resolution 88 – Vortex