Kings of the Beach estrenan ‘Satellite’

Que en Vigo hay inquietudes musicales parece confirmarse día a día. Es difícil explicar si no la efervescencia continua del panorama dentro de una ciudad con un marcado carácter industrial y norteño. Y durante los últimos años, Kings of the Beach han tenido mucho que ver y decir dentro y fuera de ese ecosistema.

Subirse a uno de sus directos, lanzarse a la primera fila y disfrutar sin mirar el reloj es el espíritu que movió a Kings of the Beach hace ya siete años y también fue el punto de partida del trío vigués para no solo tocar en su ciudad, sino mucho más allá, hasta cruzar el charco en varias ocasiones. Es entrar en en una dimensión que se contrae y se expande y cuando nos damos cuenta estamos sudados y fundidos en un sincero abrazo con nuestros chakras. El grupo formado a principios del 2013 con Adrián Rodríguez (guitarra, voz), Yago Guirado (bajo, voz) y Samuel Otero (batería) se sirve de un sonido que puede definirse como salvaje, playero y rápido, como un sopapo en la cara

Hay canciones que se cuelan dentro con tan solo una escucha. “Satellite”, el nuevo tema de Kings of the Beach, es sin duda una de ellas. Y ya si subes el volumen… podrás comprobarlo por ti mismo.

Un hit enérgico que, en menos de tres minutos, pasa de un brillante arranque a una épica explosión guitarrera; sin perder la indisoluble pegada de la batería y las melodías redondas que caracteriza el sonido de Kings of the Beach. Un non-stop sin altibajos que como en las mejores canciones se mantiene hasta el final.

Disponible en plataformas digitales, este nuevo sencillo ilustrado además por Tábata Pardo, es un perfecto avance para abrir el apetito a la espera de la publicación de su segundo largo, del que ya nos desvelan que será un antes y un después para la banda. Un single grabado y masterizado por Fran Meneses en Metropol Studios de Madrid.