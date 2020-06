The Fantasy Orchestra – The Bear And Other Stories (Disco-ordination)

Si ha habido un disco que me ha sorprendido este año, ha sido éste. En primer lugar, por la forma en que “me encontró”, casual a través de los misterios de los algoritmos de la

red de streaming de turno, que me lo puso entre los recomendados del día y yo, que normalmente ignoro estas cosas, me sentí forzado a darle al play. Lo que escuché prácticamente me voló la cabeza. Algo que no sabía de dónde venía, si de la música clásica, del pop, del jazz o de lo simplemente bizarro. Era diferente y seductivo, inspirador, una especie de viaje para los oídos.

El segundo de los motivos de sorpresa es la particular gestación de esta obra coral. Al parecer auspiciado por el músico procedente de Bristol (UK) Jesse D. Vernon -This Is The Kit, Moonflowers- que lleva desde 2012 promoviendo esta reunión multitudinaria, casi masiva, de artistas tanto profesionales como amateurs y que tiene base tanto en la mencionada ciudad británica, como en París. A través de ello y empezando como una covers band que realizaba eventos temáticos al principio centrados en la figura de Ennio Morricone y sus scores, pero más tarde también en Bowie, Radiohead y otros, la cosa ha ido creciendo hasta llegar a albergar casi 160 almas, lo cual hace honor al lema del grupo: “la grandeza de la magnificencia”.

Juntos, bajo la atenta batuta de Vernon y con la colaboración a las voces de su esposa y responsable de This Is The Kit, Kate Staples, así como Rasha Shaheen (The Liftmen) decidieron, tras varios años de celebrados happenings entablar la difícil tarea de llevar todo ese potencial de comuna a un lp. El resultado es este The Bear And Other Stories, que lleva gestándose desde 2017 y ha requerido de muchas sesiones en varios estudios de grabación, tanto en Francia como en Inglaterra, para llegar a término.

Lo que puede escucharse en esta colección de 11 canciones de la más diversa procedencia es de una belleza que aturulla y de una dimensión, ante todo, gigantesca. Aquí todo es grande: con un uso de la fuerza de la voz coral que recuerda a la usada para el jazz por genios como Max Roach o, más recientemente, Kamasi Washington, así como de unas instrumentaciones perfectamente ensambladas y producidas, el amalgama sin tapujos que plasman minuto tras minuto es poco menos que abrumador. Canciones de artistas poco conocidos como los también procedentes de Bristol Paul Bradley y Jamie Harrison, que contribuye con la jocosa miniatura que da título al álbum, así como clásicos de la talla de “Third stone from the sun”, de Hendrix (del que también hacen “One rainy wish”), que ellos convierten en un delicado acercamiento al jazz espiritual, al igual que pasa con otros clásicos, como “The empty boat”, de Caetano Veloso, que recibe un tratamiento más minimalista que la anterior o los dos temas del maestro Sun Ra que aparecen, de los que “Love in outter space” acaba convertido en algo así como un easy-listening sideral.

El largo recorrido de la grabación de este disco nos da una idea de lo complicado que debe ser organizar y ensamblar todas las piezas que componen la orquesta para poner en funcionamiento su maquinaria y alcanzar este resultado, que sin duda está a la altura de las expectativas que genera un proyecto tan genuino y original. Pura música y sincero amor por ella y por el placer de poder vivirla en comunión, que queda plasmado aquí con todo el corazón que pueden aportar el gran número de implicados, que como es de prever, es infinito. No se lo pierdan, esto es una maravilla.

Escucha The Fantasy Orchestra – The Bear And Other Stories