Kurt Vile versiona a Bob Dylan en ‘Must Be Santa’

En 2009, Bob Dylan lanzó el álbum navideño Christmas In The Heart que incluía la polca navideña “Must Be Santa”, escrita originalmente por Hal Moore y Bill Fredericks. Un tema que ahora Kurt Vile ha querido hacer suyo.

El cantante norteamericano recluta a su mujer y sus hijas y concierten la canción en una oda de synth-pop que mantiene los halos habituales de su música.

Kurt y Sam Vile dirigieron el video, y los miembros de la familia Vile incluyen a Sam como Santa, Jelloman como Dasher, Awilda como Dancer, Delphine como el Elfo de Navidad, Koda como Prancer y Jeralyn como Vixen.

Escucha ‘Must Be Santa’ de Kurt Vile