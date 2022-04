Estrenamos el nuevo vídeo de No Metal In This Battle

No Metal In This Battle es un grupo de afro post-punk procedente de Luxemburgo. El año pasado, tras dos años de silencio debido a la paternidad, regresaron con un sencillo (“Shimokita / Zeitzonen”) que en su momento te presentamos en nuestra PlayList de las Canciones de la Semana.

El próximo viernes 15 de abril No Metal In This Battle publicarán un nuevo sencillo, “Disco dans ta cave / Fano”. Grabado y producido en los Unison Studios de Differdange, contiene dos canciones que ejemplifican la búsqueda del groove perfecto y cómo la banda junta elementos experimentales con otros más comerciales, pop, afrobeat, post rock y math rock, para conseguir el particular sonido que tienen su cabeza.

“Disco dans ta cave”, una canción que además presenta rasgos de la música disco de los 80 e incluso de spaghetti western, se presenta con un vídeo grabado y realizado por el propio grupo con imágenes libres de derechos. Un vídeo que, cuentan, busca expresar la situación de agobio vivida en este último par de años, con la constante presencia del virus en nuestras vidas.

Hoy en Muzikalia estrenamos, en exclusiva para España, el nuevo vídeo de No Metal In This Battle para su tema “Disco dans ta cave”.

No Metal In This Battle en redes sociales:

Instagram

Facebook

Página de Bandcamp del grupo

(la foto de cabecera es obra de Mike Zenari)