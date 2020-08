Yo La Tengo publican EP de versiones, con un tema propio

Matador Records / Everlasting Popstock publican Sleepless Night de Yo La Tengo, un EP de seis canciones que cuenta con una nueva (‘Bleeding’) además de versiones de canciones de The Byrds, The Delmore Brothers, Bob Dylan, Ronnie Lane y The Flying Machine.

Las canciones de Sleepless Night de Yo La Tengo fueron publicadas inicialmente como un LP de una cara incluido dentro de una tirada limitada del catálogo que acompañaba la retrospectiva del artista japonés Yoshitomo Nara que se expuso en LACMA (Los Angeles County Museum of Arts). Nara es fan de YLT y trabajó en colaboración con el grupo – Georgia Hubley, Ira Kaplan, y James McNew – para elegir las canciones del EP.

Esta versión del EP publicada por Matador es un vinilo de 12” de una cara, con la portada realizada por Nara, un dibujo de la banda realizado por Hubley, y una ilustración de McNew grabada en relieve en la otra cara del disco. El EP de Yo La Tengo se puede reservar aquí.

Ira Kaplan sobre Sleepless Night: Conocimos a Yoshitomo Nara en 2003, lo veíamos en sus exposiciones y en nuestros shows. Fuimos djs en una de las aperturas de la Sociedad Asiática y en otra ocasión hizo un dibujo de Georgia estrangulándome en un estuche de lápices Gloomy que se convirtió en una de las posesiones más preciadas de Georgia hasta que se la robaron en el bar del hotel K-West en Shepherd’s Bush. Para darle un toque más personal al catálogo de su exposición de 2020 en el LACMA, surgió la idea de incluir un LP de algunas de las canciones favoritas de Nara como parte de una edición de lujo. Se nos pidió que colaboráramos con una de las caras del LP (y que una pista fuera una nueva composición), y la otra parte fueran otras seis canciones seleccionadas por Nara, en sus versiones originales. Aquí están las seis canciones que contribuimos al disco LACMA, elegidas en colaboración con Nara.

Probablemente conocí “Blues Stay Away from Me” escuchando el álbum Workshop de NRBQ. Nuestra versión fue grabada por Mark Nevers en febrero de 2011. Charlie Louvin había muerto un par de días antes. Estábamos en una gira con William Tyler que terminó en Nashville. Los tres, William y Kurt Wagner, hicimos un arreglo de “Blues Stay Away from Me” como tributo y cerramos nuestro show en Exit/In con ella. Como estuvimos dando vueltas por Nashville durante unos días antes de volver a casa, fuimos al estudio de Mark y lo grabamos.

“Wasn’t Born to Follow” fue grabado por Gene Holder como parte de las sesiones que terminaron en Stuff Like That There. Dave Schramm en la guitarra principal. Estoy seguro de que oí la canción de los Byrds por primera vez cuando mi madre nos llevó a mí y a un grupo de amigos a ver Easy Rider. (A un chico le prohibieron sus padres unirse a nosotros, al igual que a mi hermano menor. Mi padre llevó a mi hermano a ver a Butch Cassidy en su lugar, y supongo que mi amigo se quedó en casa e hizo los deberes).

Ronnie Lane no escribió “Roll On Babe”, pero la suya es la versión que estamos versionando. James la grabó en Hoboken. (Y esa canción estaba entre las que Georgia tocó cuando pinchamos en la Sociedad Asiática.

Mientras componíamos “And Then Nothing Turned Itself Inside-Out” en Nashville, Roger Moutenot grabó “It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry” de Dylan para un concierto en el que se festejó el cumpleaños de John Peel. Lo mejor que podemos decir es que enviamos la única copia del master a Inglaterra. Sí, estamos tan aturdidos como ustedes, si no más. Después de muchas averiguaciones, conseguimos esto.

“Bleeding” fue escrito por nosotros, grabado en Hoboken por James. James también grabó “Smile a Little Smile for Me” de The Flying Machine para el Super Hit Tsunami! de Michael Shelley, disponible para la gente que se comprometió con la maratón de recaudación de fondos de la WFMU en 2019.

Hace apenas unas semanas, Yo La Tengo lanzó We Have Amnesia Sometimes – una colección de cinco composiciones instrumentales que el grupo grabó en la primavera durante el confinamiento en su sala de ensayo en Hoboken, NJ. Ya está a la venta digitalmente, y una edición en vinilo estará disponible próximamente a través de Egon y se puede reservar aquí.

El 4 de septiembre, Matador reeditará Electr-o-pura como parte de la serie Revisionist History. Ahora, en una carpeta doble y cortado del master original de 58 minutos, la nueva reedición se publica por primera vez en vinilo doble para asegurar la más alta calidad de audio que el álbum ha tenido en vinilo hasta la fecha.