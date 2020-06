La Habitación Roja nos traen ‘El Miedo Abierto’

La Habitación Roja (lee nuestra reciente entrevista con ellos) publican un nuevo single desde el confinamiento, que se suma a los recientes “Quiero“, “Las Canciones” y “La Luz (canción para Whitney Dafoe)“. Con ellas, los valencianos celebran sus 25 años de carrera que han ido llenando con palpitantes canciones de melodías certeras, estribillos perfectos e instrumentación impecable.



Ahora llega una nueva llamada “El Miedo Abierto” de la que Jorge Martí, comenta:

“Cuando era un crío, recuerdo algunas noches en las que despertaba desorientado en el medio de la noche y no acertaba a encontrar el interruptor de la luz. Trataba de mantener la calma, aplicar la lógica y no dejar que el pánico se apoderara, pero a la hora de ponerla en práctica, el miedo y la angustia se iban apoderando de mí hasta que caía presa del pánico y no podía sino emitir una suerte de SOS en forma de grito desesperado, con la esperanza de que mis padres lo escucharan y vinieran a rescatarme. Cuando se hacía la luz, acababa comprendiendo que no había motivos para sentir tal zozobra, pero era fácil sacar esa conclusión a posteriori, mientras alguien que te amaba incondicionalmente te sostenía entre sus brazos y te arropaba. No lo era tanto cuando uno andaba perdido en el medio de la noche atenazado por los miedos más irracionales.

A lo largo de los años, he visto los estragos de la depresión y la ansiedad en algunos componentes de nuestro grupo. He asistido a cómo algunos de mis mejores amigos y compañeros de vida se consumían por razones que no podían controlar. Yo mismo he sentido esa vulnerabilidad cuando las cosas se torcían y parecían fuera de control. Sí, una vez más conocíamos la teoría, pero la práctica nos acercaba al precipicio de la desesperación.

Es en esos momentos de debilidad cuando todas las heridas por cicatrizar vuelven a abrirse y a sangrar. Es entonces cuando uno necesita de una mano amiga que le calme y le muestre el camino para salir del agujero en el que se encuentra atrapado. Una vez más, la música, la amistad y el amor, juegan un papel decisivo para hacer frente a las malas pasadas que en ocasiones nos juegan nuestras cabezas. En estos tiempos inciertos en los que el miedo nos acecha y además es tan real, necesitamos más que nunca la esperanza de que alguien venga a buscarnos para rescatarnos, aunque sea en forma de canción. En “El miedo abierto”, apelamos a lo colectivo y cantamos con fuerza tratando de cauterizar las heridas para así convertir nuestros deseos en realidad: “Y tú que vuelves a buscarme y yo que vuelvo a revivir, juntos nos vamos de viaje, juntos nos vamos a salir”.