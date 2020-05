Entrevistamos a La habitación Roja, que cumplen 25 años

Hoy hablaremos con uno de las bandas más importantes de la escena nacional, La Habitación Roja. Los de Jorge Martí se encuentran de celebración de su 25 aniversario durante este convulso 2020, donde nos deleitarán durante el otoño (si es posible) con una gira por todo el país. Hoy, nos hablarán de su nuevo single “La Luz (Canción para Whitney Dafoe)”, de sus últimos trabajos, de su historia y del futuro de la formación.

“Si quedan 25 años para la humanidad, tal vez queden 25 para La Habitación Roja”

¿Cómo está siendo esta cuarentena para vosotros?

Pues además del shock que vivimos como ciudadanos ante el drama sanitario al que nos enfrentamos, asistimos con resignación a las consecuencias que esta crisis sin parangón va a traer consigo. Son días de mucha incertidumbre, que han tocado de cerca a gente de nuestro entorno de manera fatal. Eso ha hecho que no pensáramos mucho más allá del día a día. Hemos intentado mantener cierta actividad, hemos grabado varias canciones desde el confinamiento e incluso hemos hecho una nueva, con su respectivo vídeo. Todo desde nuestras casas. Ahora que se empieza a hablar de la desescalada, empezamos a ver los restos del naufragio y nos damos cuenta de que todo lo que habíamos preparado para nuestro 25 aniversario se ha ido al traste. Se nos han caído montones de conciertos y no sabemos siquiera si los podremos reprogramar.

Creativamente hablando, ¿este confinamiento os ha servido para crear nuevo material además del single “La Luz”?

No, la verdad es que no hemos hecho nada nuevo además de “La Luz (Canción para Whitney Dafoe)”. Es difícil concentrarse en estos días de confinamiento. Nuestras hijas están casa, y uno no encuentra la tranquilidad que hace que puedas componer sin distracciones. Sin duda lo peor es el hecho de estar continuamente conectado a las noticas. Sientes la necesidad de ver cómo evoluciona la situación y la realidad te golpea con fuerza noqueándote y dejándote sin las ganas y la frescura necesarias para crear algo que merezca la pena. Sí que creo que se va creando un poso de emociones que tarde o temprano acabará desbordándose y se transformará en las nuevas canciones que vendrán, pero de momento la sensación es más de estupefacción e impotencia.

He leído la historia que os inspiro para “La Luz (Canción Whitney Dafoe)” y la verdad es que es muy dura. Te das realmente cuenta de lo egoístas que somos las personas quejándonos por estar un mes en casa por una causa mayor, cuando hay gente enferma que se pasa una vida entera en una habitación. ¿Cómo llegó esta historia a vosotros?

Mi mujer sufre la misma enfermedad que Whitney, aunque afortunadamente no en un grado tan severo. Soy conocedor de esta historia desde hace mucho tiempo, porque digamos que la comunidad de afectados por el Síndrome de Fatiga Crónica abarca no solo a los pacientes, sino también a los familiares, de manera que vives de cerca los pormenores de la enfermedad, las noticias que aparecen sobre la misma, documentales (aprovecho para recomendar “Unrest” que está en Netflix. Las limitaciones de tus seres queridos y los daños colaterales que una dolencia de este tipo provoca son el pan nuestro de cada día. Cuando se decretó el confinamiento mi mujer me decía que para ella no había una gran diferencia en su día a día con la situación actual, pues de alguna manera, ella vive prácticamente confinada desde que enfermó. Whitney Dafoe es hijo de Ron Davies, un prestigioso científico que se encuentra inmerso en la búsqueda de una cura para la enfermedad de su hijo, mientras éste está confinado en su cama e intenta mantener la esperanza de que algún día esa cura llegue. Escribí la canción hace meses y me pareció que la historia tenía muchos paralelismos con la situación que vivimos actualmente. Así que le vi todo el sentido a grabarla desde el confinamiento. Es una canción que desprende un halo de esperanza y nos pareció que era una buena oportunidad de aportar un poco de luz en estos momentos oscuros que nos está tocando vivir.

El single es una canción muy íntima y que llega a lo más profundo sobretodo en días tan oscuros como los que vivimos, arrojando pequeños destellos de esperanza a los oyentes. ¿Creéis que el papel de los músicos y los artistas está siendo imprescindible en estos momentos? ¿Podremos ver pronto la luz?

Yo creo que nuestro oficio es ser cronistas de nuestro tiempo y, como te decía antes, en la medida de lo posible nuestra sensación es que hay que intentar aportar un poco de luz en los momentos oscuros. Es difícil saber cómo serán las cosas en el futuro. Eso de “la nueva normalidad” suena ciertamente inquietante y amenazador y no es precisamente muy normal. La música nos acompaña a lo largo de nuestra existencia y es como ese amigo especial que está siempre está ahí para echarte una mano. Las canciones ayudan a sobrellevar estos momentos inquietantes que nos acechan y su poder analgésico nos ayuda a mantenernos a flote.

Una situación difícil como la de Whitney Dafoe es la que os ha inspirado para este single. ¿Creéis que el lado más oscuro de la vida os sirve a los artistas creativamente hablando como mayor fuente de inspiración que la felicidad?

Bueno, no es que sea una mayor fuente de inspiración, más bien, el recogimiento es más proclive a la creación y la verdad, cuando uno está feliz celebra la vida más de puertas para fuera y eso a veces deja menos espacio para plasmar la creatividad. Estamos más ocupados tomando algo con nuestra amistades o saliendo por ahí. Por el contrario, en los momentos oscuros uno se refugia en la música y trata de convertir lo que le aflige en algo bello, que pueda ser cantado y hacer así justicia al refrán que dice que quien canta su mal espanta.

25 años de carrera, es algo de lo que pocos grupos puedan presumir y menos manteniéndoos en la primera line de la música nacional. Si os pudierais quedar con un momento de esta larga trayectoria, ¿qué momento sería vuestro preferido?

Pues la verdad, siempre hemos aspirado a que el presente fuera el mejor momento del grupo y creo que estaba siendo así hasta la llegada de esta maldita pandemia. Supongo que ahora que nuestro excepcional presente ha sido arrollado por este tsunami en forma de virus es mejor quedarse con el conjunto de nuestra carrera. Todo lo que hemos hecho y lo que hemos vivido nos ha traído hasta nuestros días y nos ha hecho ser quienes somos, así que no me quedaría con un momento concreto. Espero que podamos seguir escribiendo nuevas páginas a nuestra historia.

Como decís en “La Moneda en el Aire “cada segundo y momento hay que apreciarlo, por eso quiero aprovechar este momento para preguntaros por el fenómeno “Elite”. ¿Cómo os comunicaron que una de vuestras canciones más famosas como es “Indestructibles” era elegida para una de las mejores escenas de la temporada? ¿Habéis visto la serie? ¿Cómo fue la sorpresa de colar de un día para otro una canción por así decirlo “antigua” en el número uno de los rankings de venta?

Pues hace más de una año nuestra compañía de por aquel entonces nos dijo que iban a incluir la canción en una serie. Luego supimos que esta era “´Élite”. Casi que ya lo habíamos olvidado. De repente la canción explotó en muchos países y llegó a ser una de las más buscadas del Mundo en Shazam y de las más virales en un montón de países. Fue una grata sorpresa y ojalá sirva para que más gente se acerque a nuestra discografía. Es la primera vez que metemos una canción en una serie. Nosotros pensábamos que sonaría de fondo en alguna escena y ya está, pero la verdad es que suena casi entera en una escenas importante y eso ha dado pie a que la gente se fije en la misma. Es una gran canción que se merece todo lo bueno que le pase y esto solo ha hecho que amplificar su universal mensaje. No hemos visto la serie, pero sí la escena y la verdad es que le queda muy bien a la misma. Una bonita anécdota en estos tiempos en los que casi todo es decepcionante.

¿Cómo vais a celebrar este 25 aniversario? ¿Tenéis algo especial preparado?

Pues sí. Aunque no sabremos cuándo podrá ser. Teníamos muchísimos conciertos que no se van a poder celebrar de momento, así que la incertidumbre es máxima. Habíamos preparado un repertorio especial, con formación extra, escenografía y luces para la ocasión y muchas ganas e ilusión. Además parecía que el público estaba receptivo y con intención de venir a vernos. Todo se ha quedado en el aire. Ya veremos qué pasa.

Una pregunta un poco más personal, en vuestro single anterior “Las Canciones” habláis de que en los momentos de mayor soledad los discos y las canciones os acompañaban y os hacían viajar a diferentes sitios e historias. ¿Cuál es ese disco o canción que os ha marcado para toda la vida?

Pues supongo que hay montones, pero tal vez “The Queen Is Dead” de The Smiths es uno de los más importantes. Canción, podría nombrar “Semilla Negra” de Radio Futura. Cuando la escuché sentí que tenía que subirme a un escenario y cantar para siempre.

¿Quedan otros 25 años para La Habitación Roja?

Es difícil de saber. Si quedan 25 para la humanidad, tal vez queden 25 para La Habitación Roja.

¡Espero que pronto veamos la luz y nos veamos en los conciertos, feliz 25 aniversario!

¡Gracias!