Mission to the Sun adelantan su segundo disco con ‘Sophia Oscillations’

El segundo álbum de Mission to the Sun, titulado Sophia Oscillations, es un viaje inmersivo a través de los oscuros rincones de la música post-industrial. El dúo con sede en Detroit continúa la exploración sonora iniciada en su álbum debut Cleansed by Fire, adentrándose aún más en temas de aislamiento y comunicación perdida. Los sintetizadores, samples y programación rítmica de Christopher Samuels se ven realzados por la inquietante entrega vocal de Kirill Slavin, mientras el oyente recibe grabaciones de audio intercaladas desde los confines del espacio interior.

LLega una experiencia auditiva profundamente inquietante y alienígena que demuestra la habilidad de la banda para crear intrincados paisajes sonoros. El grupo fusiona hábilmente una entrega vocal orgánica con sonidos sintéticos para crear canciones como si estuvieran bañadas en artefactos de ruido. Estas composiciones oscilan como transmisiones de un viaje hacia un sol distante, para ser interpretadas por el oyente en su propio mundo.

La canción titular, «Sophia Oscillations», establece el tema del álbum de distancia y aislamiento mientras pulsa a través de una variedad de emociones. Samuels fusiona un diseño de sonido de otro mundo con líneas de sintetizador melancólicas para crear una atmósfera oscura e introspectiva.

Escucha ‘Sophia Oscillations’ de Mission to the Sun