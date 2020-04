La nostalgia, entre lo más escuchado de Spotify durante el confinamiento

Los usuarios de Spotify, la plataforma de audio en streaming más popular del mundo, continúan adaptándose a la situación actual, y lo hacen recuperando para sus playlists canciones clásicas. La nostalgia es tendencia en Spotify.

En las escuchas en Spotify entre el 1 y el 7 de abril, se ha detectado un incremento del 54% de usuarios que han creado listas de reproducción de temática ‘oldie’. En España, los usuarios se remontan también a décadas pasadas y están volviendo a escuchar desde sus casas grandes himnos de artistas españoles que marcaron los años 60, 70, 80 y 90.

“Monólogo”, de Silvio Rodríguez; “Día luna… día pena”, de Manu Chao, y “Arriba los corazones”, de Antonio Flores son tres de las canciones de los 90 que más se han vuelto a popularizar durante los últimos días en España. En lo que respecta a los 80, los temas estrella son “Resistiré”, del Dúo Dinámico, convertido en uno de los himnos del confinamiento; “Rabo de nube”, de Silvio Rodríguez, y “Déjame”, de Los Secretos.

De la década de los 70 brillan canciones como “¿Qué hago ahora?”, de Silvio Rodríguez, “Un día tú, un día yo”, de Julio Iglesias, y “Habanera del primer amor”, de Vainica Doble. Por último, de los 60 destacan temas como “Cantares“, de Joan Manuel Serrat, que comienza con un verso de Antonio Machado que ha inspirado a miles de personas durante últimas semanas: “Todo pasa y todo queda”; “Quisiera ser”, del Dúo Dinámico, y “Rosas en el mar”, de Massiel.

Son tendencia dentro de este auge por la recuperación de los clásicos los cantautores, y entre los temas que más crecen en Spotify en España destacan canciones de los mencionados Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, así como de Carlos Cano y Amancio Prada, con “María la portuguesa” y “Adiós río, adiós fontes”, respectivamente. Además, temas de Luis Eduardo Aute, como “Quiéreme”, han adquirido aún más relevancia tras su fallecimiento.

Los datos de Spotify también muestran cómo los himnos de los balcones españoles aumentan en reproducciones entre los usuarios. Además del ‘hit’ del Dúo Dinámico, en España han crecido las escuchas de canciones como “Sobreviviré”, de Mónica Naranjo; la versión de “Libre”, de El Chaval de la Peca, y “Y Viva España”, de Manolo Escobar. Temas que ya se han convertido en el relato sonoro de nuestro tiempo y que demuestran, más nunca, que no hay distancia que no pueda acortar la música.

A nivel global, también se ha producido un aumento en las escuchas de música de los años 50, 60, 70 y 80. Las canciones que más han añadido los usuarios a sus playlists por décadas han sido: “Jailhouse Rock”, del icónico Elvis Presley, en el caso de los años 50; “At Last”, de Etta James, el tema favorita de los 60; “Ain’t No Sunshine”, de Bill Withers, protagonista de los 70; “Take on Me”, de a-ha, un clásico de los años 80, y “Mambo No. 5 (a Little Bit of…)”, de Lou Bega, de los 90. Ya en en nuestro siglo, la canción estrella de los 2000 es “I Gotta Feeling”, de Black Eyed Peas, y “Danza Kuduro”, de Don Omar con Lucenzo, es el tema más popular de la década pasada.