Balance 2023: Los contenidos más leídos en Muzikalia

Como es habitual en Muzikalia, cerramos el año con un balance en el que resumimos a grandes pinceladas lo que ha sido la actividad de la revista estos 365 días. Volvemos a alegrarnos, un año más de haber llegado hasta aquí dada la precariedad habitual en la que se desenvuelve la prensa cultural en este país.

Seguimos manteniendo la confianza de los lectores, lo que para nosotros es el mayor premio estando de nuevo por encima de los dos millones y medio de visitas únicas en estos 12 meses. Unos meses muy activos donde hemos publicado unas 2.700 noticias, hemos reseñado 400 discos, hecho 150 entrevistas y te hemos traído unos 150 artículos especiales con seriales como Singles Supremos o diferentes retrospectivas sobre nuestros artistas favoritos. La sección más activa del año sin duda ha sido la de crónicas de conciertos y festivales con cientos de reseñas de actuaciones en toda la geografía.

Nuestro podcast Conexiones MZK sigue aumentando sus escuchas y acumula unas 17.000 hasta noviembre (+2.500 respecto del año anterior), manteniéndose entre los 10 más escuchados en ‘Música alternativa’ en los rankings de Ivoox. Un programa del que puedes ser mecenas desde tan solo 1,5 € y contribuir a que podamos seguir adelante.

Por no hablar de nuevo de los cerca de 500 artistas emergentes que te hemos dado a conocer en 7 Minutos Al Día y La Playlist Emergente de La Semana en las que descubrimos nuevos talentos a diario. Desde nuestros comienzos, apostamos firmemente por dar a conocer a nuevos valores, descubriendo el talento en proyectos de todo tipo. No tenemos restricciones estilísticas, ni geográficas, ni de idioma, aquí cabe todo, porque una buena banda puede estar en cualquier parte y nos esforzamos para que las descubras.

Y la editorial Muzikalia ha sumado un nuevo libro, En el satélite de Lagartija Nick. Conversaciones con Antonio Arias de Óscar Cabrera. Obra que se sumerge en la carrera del músico granadino durante cerca de 300 páginas, acercándonos a la obra del prolijo e hiperactivo artista, y ahondando en sus inquietudes, suen?os y recuerdos ma?s personales. El libro cuenta con la participación de Eric Jiménez, Juan Codorníu, Florent (Los Planetas), Ana Curra, Miguel Ríos, Soleá Morente, Fernando Alfaro y más.

Todo un hito para la casa que nos ha dado un buen número de alegrías gracias a su acogida, sus presentaciones en Madrid y Granada y sus de momento dos ediciones. Esperamos poder seguir aumentando el catálogo de la editorial. Teníamos la intención de haber sumado dos ejemplares este año, pero nos ha sido imposible. Os adelantamos, eso sí, que en 2024 si todo va bien, habrá más de uno.

También destacar nuestra presencia en encuentros como BIME y Monkey Week Pro, donde hemos sido invitados para hablar de libros musicales y de la situación de la prensa musical en nuestro país. Esperamos poder seguir contribuyendo desde aquí a darle a la prensa cultural el lugar que merece.

Gracias por vuestra compañía.

Estos han sido los contenidos más leídos de 2023 en Muzikalia

10. Portadas censuradas: las carátulas más polémicas de la historia

Desde sus albores, la música ha sido una manifestación artística que trasciende barreras. Las portadas han servido como lienzos en los que los artistas expresan sus conceptos visuales y provocan reacciones emocionales de todo tipo. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas de estas portadas han sido objeto de censura, generando debates sobre la libertad de expresión, los límites de la creatividad y el choque entre la sensibilidad artística y los valores sociales. Quizá muchos pensáis que son cosas del pasado, pero en pleno siglo XXI algunas siguen siendo consideradas ofensivas por su contenido.

(leer el artículo completo)

9. Crónica Harry Styles (Espacio Iberdrola Music) Madrid

El sueño de una noche de verano para muchos adolescentes se convirtió en una historia de decepciones y cansancio. Sin embargo, no fue por la música, porque la actuación de Harry Styles fue excepcional. Tanto por el carisma que irradiaba, derrochando energía, sensualidad y sonrisas, como por el setlist elegido, un acierto tras otro. Durante los 120 minutos que duró su actuación, son escasas las críticas que se le pueden hacer desde un punto de vista puramente musical.

(leer artículo completo)

08. Singles Supremos: «The hardest button to button», de White Stripes

Resulta altamente probable que, en general, The White Stripes no se hallen dentro del Top-50 de bandas más absolutamente apoteósicas de toda la rica cronología del cosmos rock; sin embargo, también considero que Jack y Meg White ofrecieron un buen puñado de relevantes sacudidas sonoras a lo largo de su carrera como dúo. Uno de esos trascendentales y más exitosos flashes del combo de Detroit es, sin duda, el modernizado rock garagero de “The hardest button to button” (2003); el cual suena bastante crudo pero altamente pegadizo y también algo básico pero muy eficiente…

(leer artículo completo)

07. Entrevistamos a Slowdive

El regreso de Slowdive ha sido una de las mejores noticias que los amantes del shoegaze han podido saborear en los últimos años. Especialmente, por la manera en la que lo han hecho: juntándose primero para tocar y recuperar sensaciones, y encerrándose después en el estudio para comprobar si eran capaces de recuperar la magia de discos tan referenciales como Souvlaki (Sony, 1993). Y vaya si lo han conseguido. Tras firmar una glorioso comeback con su trabajo homónimo de 2017, vuelven ahora con una nueva y brillante colección de canciones, las del recién publicado Everything Is Alive (Dead Oceans, 2023), que mantienen la inspiración intacta y justifican el revuelo generado alrededor de su vuelta a la actividad.

(consulta la entrevista completa)

06. Visor Fest 2023 (Recinto Ferial de La Fica) Murcia

A pesar de sus pocas ediciones, lo de Visor Fest está empezando a generar un tejido de fieles que lo convierte en único. Desde su nacimiento, uno de sus objetivos ha sido recuperar esas sensaciones que muchos vivimos a principios de los 90 en citas como los primeros FIB. Ese buen rollo, ese ambiente que se crea al estar rodeados de fans de la música que asisten para disfrutar con amigos de sus grupos favoritos y nada más. Algo tan de perogrullo que sorprende, pero por lo poco habitual que es últimamente. Y es que Visor Fest se aleja de los macro festivales y de esos carteles clónicos que se repiten por decenas cada verano, lo que es un importante punto a favor. Si a ello le sumamos la colección de conciertos memorables que va dejándonos en nuestra memoria, no es de extrañar que se haya ganado ser uno de los eventos más especiales del país.

(leer artículo completo)

05. Entrevista a Jimena Amarillo por ‘La pena no es cómoda’

imena Amarillo se da a conocer durante el confinamiento. Desde hits como “Cafeliko” o “Cuando ya no me quieras”, la artista avanza desde el desamor más dramático posible hasta un golpe en la mesa, para reordenar nuestros sentimientos y animarnos con ritmos más potentes a que dejemos de lado, según ella, esa pena tan incomoda.

(lee la entrevista completa)

04. PJ Harvey – I Inside The Old Year Dying (Partisan Records)

PJ Harvey es una artista polifacética que ha cimentado su carrera siempre teniendo claro que los márgenes de maniobra los marcaba ella, siendo en muchos casos algo difícil ya que sabemos cómo va esto de la industria de la música. Mejor dicho, cuando existía esa industria y querían hacer de ella una copia de Patti Smith, o tenerla como estandarte del feminismo mainstream hasta que Polly dijo que su cuerpo y la manera de representarlo en su escenario y en unas letras era agencia únicamente de ella. Y así hasta devenir en un clásico de la música pop-rock manteniendo su negociado alejado de formalismos y arquetipos. Ella es única y lo lleva con solvencia hasta día de hoy, que alejada del foco mediático hace lo que le sale en gana marcando sus tiempos.

(leer artículo completo)

03. Entrevistamos a Bunbury, que vuelve con ‘Greta Garbo’

Un hiperactivo Bunbury nos sorprendía publicando en pandemia dos discos, Posible (2020) y Curso de Levitación Intensivo (2020), además del EP El Puerto (2021). Era momento de volver a los escenarios y celebrar sus 35 años de carrera, pero persistentes problemas en su garganta le hicieron cancelar el tour al completo y anunciar su retirada definitiva de los escenarios. Un momento convulso para un artista que desde finales de los 80 ha recorrido el planeta con Héroes del Silencio y en solitario que veía imposibilitada su expresión ante su público.

(leer la entrevista completa)

02. Arctic Monkeys (WiZink Center) Madrid

Pocos peros pueden ponérsele a la carrera de Arctic Monkeys. Siempre un paso por delante y en la cima del rock británico desde hace años, aunque curiosamente haya pasado una década desde que entregaran su último disco de rock. Alex Turner tiene modos y poses de otro tiempo, viste como un Bad Seed, lleva botines y cumple con todos los clichés de las estrellas de antaño. Todo parece diseñado y medido al milímetro desde que decidieran adentrarse en los terrenos sedosos de un Tranquility Base Hotel + Casino (2018), que han pulido y amplificado en el reciente The Car (2022).

(Leer artículo completo)

01. Especial: 40 años de The Smiths en 20 canciones

Dos horas de celebración a una carrera impecable. Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce dejaron un legado inmortal: cuatro discos de estudio, tres recopilatorios con sus respectivas caras B y sesiones para la radio y posteriormente un directo y otras compilaciones. Y es que hay pocos casos como el de The Smiths, un grupo que en apenas un lustro facturó una colección de canciones eternas con las letras más ingeniosas y profundas de su generación, las melodías de guitarra más arrebatadoras y una base rítmica que sustentaba el conjunto.

(leer artículo completo)