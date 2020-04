Fiona Apple – Fletch The Bolt Cutters (Epic Records / Sony)

Fiona Apple ha publicado casi por sorpresa Fletch The Bolt Cutters, su primer disco en ocho años, los que han pasado desde que en 2012 lanzara su visceral The Idler Wheel. En las últimas semanas había ido dejando pistas de que estaba en camino nuevo material que calificaba como crudo y lleno de percusiones. Y no podía haberlo definido mejor.

Con su quinto álbum en más de dos décadas, Fiona Apple vuelve a sorprendernos demostrando ser una inquieta artista con más aristas de las que nunca le supusimos y lo hace zarandeando a la escena y gran parte de la crítica. Fletch The Bolt Cutters fue grabado en su casa de Venice Beach golpeando sus propias paredes e incorporando incluso palmadas, susurros, ecos y hasta ladridos de sus perros; todo esto acompañados por su voz, sus letras y su inseparable piano.

La mejor carta de presentación del mismo es la canción que da título al disco, todo un prodigio, apoyada en una suerte de percusiones imposibles hecha a base de utensilios de cocina, ladridos y maullidos de gatos acompañados por la mocatriz Cara Delevingne sumándose a la fiesta. Y es que básicamente el disco parte de esa concepción, ya que para su grabación reclutó una pequeña banda de acompañamiento formada por el guitarrista David Garza, el bajista Sebastian Steinberg y la baterista Amy Aileen Wood, creando gran parte del álbum a base de sesiones improvisadas en las que los cuatro músicos se hacían acompañar de todo tipo de objetos domésticos.

El resultado es un trabajo absolutamente inspirado, a medio camino entre el jazz, los toques gospel o de R&B y el inconfundible estilo de una peculiar artista que casi sin pretenderlo, nos ha sacudido con uno de los mejores discos de este extraño 2020, lleno de referencias a muchas de sus relaciones personales. Un álbum para perderse en estos tiempos.

Escucha Fiona Apple – Fletch The Bolt Cutters