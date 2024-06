Como cada miércoles, después de un pequeño parón por causas personales, acudimos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión y visibilidad para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Jack Amo, Emilia y Pablo, Issak, Monalisa, BTZ, Paula Pazos y Vanadium.

Jack Amo – ¿Qué puedo hacer yo por ti?

Jack Amo es una banda albaceteña que en 2021 publicó su primer álbum, Aturdidos. De ellos te hablamos hace ahora un par de años en nuestra PlayList Emergente. En 2024 el grupo regresa con un segundo disco, Forajidos, que parece ser que formará parte de una trilogía todavía incompleta. El primer sencillo, «¿Qué puedo hacer yo por ti?» es una composición optimista y sincera que representa la complicidad y el apoyo hacia un ser querido.

Emilia y Pablo – Desastre total

El dúo chileno Emilia y Pablo publicaron el pasado viernes 31 de mayo su segundo trabajo de estudio, Isla Virtuosa. Su nuevo disco, que llega tres años después de que debutaran con Territorio de Delirio, ha sido producido por Maestro Espada con el apoyo de la agencia Madame Vodevil. Como último sencillo lanzaron «Desastre total», una canción que definen como una oda al hedonismo, la pasión, el juego y el desenfreno.

Issak – Cien años de soledad

El cantautor balear Issak publicará este próximo viernes 21 de junio su álbum Cien Años de Soledad. Como sencillo de adelanto, hace unos días lanzó el tema homónimo, un medio tiempo en el que habla del desgaste en las relaciones debido a varios factores, al tiempo que nos invita a perder el miedo a la soledad y a volver a generar ilusión con una nueva etapa de la vida.

Monalisa – El momento

Monalisa es una banda extremeña formada en 2020 por Conchi Mendo (voz), Oscar Trigoso (batería) y Antonio Mariscal (bajo). Tras el verano publicarán su segundo álbum, del que ya han avanzado varias canciones. Una de ellas, «En modo irónico», la estrenamos en Muzikalia hace unos meses. Otra, «Bailar», pasó por nuestra PlayList Emergente no hace mucho. Hoy incluimos en nuestra lista un nuevo sencillo, «El momento», para cuyo vídeo Monalisa han combinado imágenes propias con otras mandadas por sus seguidores.

BTZ – ATMOS

BTZ es un grupo musical formado SANS BTZ y MARS BTZ, dos jóvenes de la Colònia Güell, un pequeño pueblo del Baix Llobregat (Barcelona). Tras ganar el concurso de nuevas músicas urbanas KLK, obtuvieron el premio de editar su primer disco oficial con el sello Delirics. Un álbum del que han avanzado varias canciones, la última de ellas esta «ATMOS» que representa protección ante el caos emocional, cuidado personal y búsqueda de estabilidad.

Paula Pazos – Todo este tiempo

Paula Pazos es una versátil artista argentina cuyas inquietudes, más allá de la música, van desde la psicología hasta la creación de videojuegos. En noviembre de 2022 lanzó su disco en vivo Acoustic Sessions, combinando versiones con temas propios. En breve publicará un nuevo álbum titulado It’s The First Time I’m Saying That Out Loud. Tras varios avances, hace una semana Paula publicó «Todo este tiempo», canción que presenta como novedad su paso al castellano.

Vanadium – Before summer

Una de las sorpresas que nos han llegado en estas últimas semanas es Vanadium, el proyecto personal del madrileño Pablo Nieto. Su música, una electrónica muy luminosa y rica en matices, produce un paradójico efecto orgánico con sus sonidos cuidadosamente escogidos y ejecutados. Vanadium acaba de publicar el álbum Better Times (Sin Hilo, 2024), del que días antes avanzó el sencillo «Before summer», acompañado con un impactante vídeo realizado mediante IA.