Entrevistamos a Lydia Lunch, que nos vista junto a Marc Hurtado

Lydia Lunch forma parte de esa selecta estirpe de artistas incorruptibles, que no se casan con nadie ni con nada, solo con ella misma y sus principios. Así se entiende su extensa carrera con multitud de proyectos interesantes, alejados del mainstream, por elección propia, o porque sus propuestas no tienen lugar en un mundo insulso.

En 1976 – con solo dieciséis años – formó la banda Teenage Jesus & The Jerks, que significó muchas cosas, pero sobre todo, una patada en las nalgas al propio punk y a la new wave, que a los pocos años serían fagotizados por la industria musical. Su banda y todo lo que había alrededor dio lugar a la llamada “No Wave”, aunque a ella no le gusté hablar sobre esta etapa, básicamente porque nunca ha vivido de la nostalgia. Espero que no se enfade demasiado por esta introducción.

Ha colaborado con multitud de artistas, aunque deberíamos decir que son los demás los que colaboran con Lydia, porque ella es una jefa. Cineasta, fotógrafa, poetisa, solo falta en su currículo ser francotiradora (aunque en cierta manera lo es) según ella misma dice en esta entrevista entre risas. La última vez que estuve al habla con ella, fue a colación de aquella magnifica colaboración con Gallon Drunk, capitaneados por James Johnston y que dio lugar a uno de sus proyectos más interesantes, la banda Big Sexy Noise.

Ahora tiene otro nuevo proyecto con el que rinde pleitesía a los culpables de que ella agarrase un micro, Suicide. Se ha juntado con el cantante, musico, cineasta – en definitiva, artista multidisciplinar – francés; Marc Hurtado, para interpretar temas de Alan Vega y sus Suicide.

Ha tenido a bien concedernos unos minutos en plena carretera, en la que se encuentra sumida ahora mismo, por la gira que recalará en nuestro país el 25 de junio, gracias a la promotora Indypendientes (entradas). Es una entrevista corta, no daba tiempo a más, pero Lydia se muestra certera y algo cascarrabias, solo como ella sabe ser.

“Mi rabia está dirigida a un desequilibrio global, político y patriarcal, donde el mundo entero sufre para siempre debido a los cleptómanos corporativos y a hombres locos y ególatras”

Hola Lydia. Gracias por tu tiempo. Sé que tienes poco ahora mismo. Girar con tus diferentes proyectos debe haber cambiado en relación con los años pasados. ¿Qué ha cambiado en tu perspectiva y métodos y cómo mantienes viva la pasión, después de tantos años?

Girar por todo el mundo es la mejor manera de hacer un contacto intimo con tu audiencia, especialmente cuando se trata de abordar temas intensos y personales. Para mí no hay ninguna diferencia entre antes y ahora. Quizás ese es el secreto para mantener la pasión, si es a eso a lo que te refieres.

Tu último proyecto Tales of Lust and Madness con Joseph Keckler ha estado recorriendo teatros y lugares similares mezclando spoken Word y música ¿Cómo surgió esta idea?

Surgió de manera natural. Siempre elijo colaboradores que se adapten al estado de ánimo de la esencia que quiero proyectar, de otra manera no tendrían sentido mis proyectos. Fue natural elegir a Joseph para aportar un nuevo sabor a lo que hago y él estaba en consonancia total con ese proyecto.

En el documental Lydia Lunch: The War Is Never Over, aparece un concierto de Suicide en Max’s Kansas City cuando eras joven. ¿Qué significó para ti esa experiencia?

En ese concierto yo acabé experimentando exactamente lo que necesitaba, una actuación que estiraba los límites entre el psicodrama y la compasión por la otra gente rara con la que me identificaba.

¿Sientes que con esta gira estás saldando una vieja cuenta? ¿Sois los más adecuados para este homenaje?

No sé si estoy saldando ninguna vieja cuenta, pero ¿quién más podría hacerlo y proyectar aún más locura, rabia y vulnerabilidad al mismo tiempo?

¿Cómo surgió la colaboración con Marc Hurtado y qué papel juega cada uno de vosotros en esta gira y estos conciertos?

Él me preguntó. Yo acepté. Así de sencillo y tiene perfecto sentido. Me pidieron que actuara con Martin Rev (la otra parte de Suicide) pero tuve que rechazarlo, sin entrar en detalles en ese aspecto. Lo que hago con Hurtado lleva la esencia de Suicide al siguiente nivel y me parece lo más auténtico en ese sentido. Es como tener a dos Alan Vegas en el escenario conmigo.

Tu trabajo siempre ha tenido una profunda relación con la oscuridad del alma humana. ¿Qué te impulsa a seguir explorando estos temas y qué esperas que la audiencia sienta o reflexione después de experimentar tu arte?

Me impulsa a que la audiencia no se sienta sola y que encuentren el valor necesario, para expresar estas obsesiones más oscuras con mis actuaciones.

Tu documental ARTISTS: DEPRESSION, ANXIETY and RAGE codirigido con Jasmine Hirst aborda temas muy importantes sobre la salud mental en los artistas. ¿Cómo surgió la idea para este proyecto y qué fue lo más revelador que descubriste? También me gustaría saber si es cierto que el 73% de los artistas sufren de enfermedades mentales.

¿Qué si es cierto ese porcentaje? ¿Te suena raro? Creo firmemente que aún más de ese porcentaje sufren. Yo no sufro de depresión o ansiedad. Mi rabia está dirigida a un desequilibrio global, político y patriarcal donde el mundo entero sufre desde siempre, debido a los cleptómanos corporativos y a hombres locos y ególatras. ¿Lo más revelador? Aunque ya lo sabía: casi todos los artistas que conozco sufren, por lo que esta película era importante, para que otros artistas y personas en general se den cuenta de que no están solos en su dolor.

Tu capacidad para cruzar fronteras entre disciplinas es impresionante. ¿Hay algún medio artístico que aún no hayas explorado pero que te gustaría probar en el futuro?

Me gustaría trabajar como francotiradora profesional. (Risas)

Siempre estás involucrada en nuevos proyectos y colaboraciones. ¿Me puedes hablar de nuevos planes después de esta gira?

Sería muy largo de contar y no tenemos tiempo. Tengo una variedad de nuevos proyectos musicales y continuaré explorando el trabajo con una variedad de músicos, tanto con música como con palabra hablada. Es lo que se me llamó a “hacer”. Crear y construir frente a la destrucción global en la que estamos inmersos.

Lydia Lunch y Marc Hurtado estarán presentando su show “Play Songs by Suicide and Alan Vega”, el martes 25 de junio en la sala El Sol.

Fotos Lydia Lunch: Fernando del Río