Como cada miércoles, acudimos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión y visibilidad para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Thom Archi, Karavana, Zabala, Mercader, Mi Tío Jimmy, Iñigo Quintero y Edgar Allan Pop.

thom archi – Magnet

El artista y productor británico residente en Pontevedra, thom archi, publicó hace unos días su último sencillo, «magnet». Una canción que se convierte así en el cuarto adelanto del que será su álbum de debut, co(m)ping (Esmerarte), disponible en plataformas el 13 de septiembre. «magnet» es un medio tempo con base de Synth Pop que continúa con la línea oscura que caracteriza a todo el trabajo artístico de thom. El vídeo es obra de Seth Flores.

Karavana – ¿Quién quiere más?

Hoy traemos a nuestra PlayList Emergente el nuevo single de Karavana, “¿Quién Quiere Más?”. Un nuevo adelanto de su segundo disco, Entre Amores y Errores, que saldrá el 13 de septiembre y que llegará acompañado de una extensa gira de presentación por toda España. En esta canción el grupo habla de una noche de juerga y de drogas con la novedad de un sonido más electrónico sobre la voz distorsionada de Gonzalo.

Zabala – Urtu

Zabala es, desde hace unos años, el proyecto musical del productor bilbaíno que dirige el estudio de grabación El Tigre además de ser miembro de la banda WAS (We Are Standard). Tras un primer EP en 2018 y un LP en 2020, en 2024 verá la luz su segundo álbum. Como primer avance, hace unas semanas lanzaron la canción «Urtu». Un tema que se presentó con un vídeo dirigido por Rafa Zubiria y repleto de exotismo y color.

Mercader – El gran Edén (con Hans Ruiz)

Los barceloneses Mercader y Hanz Ruiz presentaron hace unas semanas un sencillo en colaboración, «El Gran Edén». Un road-trip westerniano con imágenes muy cinematográficas y reflexiones sobre la muerte y el placer. La canción invita a reflexionar sobre las promesas de muchas religiones ofrecen en sus textos sagrados y que, en algunos casos, acaban incidiendo de manera negativa en nuestras vidas.

Mi Tío Jimmy – Los elegidos

Mi Tío Jimmy es el proyecto iniciado por Aksel Gil tras su paso por la banda madrileña Magnética. Su primer disco, homónimo, vio la luz el pasado mes de mayo. Casi al mismo tiempo publicaron el sencillo «Los elegidos». Se trata de una canción dedicada a los pueblos de San Fernando de Henares y Coslada, que desde hace años sufren las consecuencias de las obras de la línea 7B de metro y cuyas consecuencias afectan en la actualidad a cientos de familias.

Iñigo Quintero – Classico

Iñigo Quintero lanzó su nuevo single, «Classico», en el Día de la Fiesta de la Música. Un tema que sigue con el éxito de su EP Es Solo Música y que sale en plena gira de festivales por España y Europa. Con melodías pegadizas y un ritmo bailable, «Classico» es, además de una celebración del pop contemporáneo, una exploración de las contradicciones y emociones intensas que surgen al conocer a alguien que nos cambia la vida de maneras inesperadas.

Edgar Allan Pop – Fantasmas de tinta

Edgar Allan Pop, el dúo formado por Beatriz Álvaro y Jaime Buenaventura, está de vuelta con «Fantasmas De Tinta», un tema acelerado que saca a relucir su faceta más punk. Publicado hace apenas unos días, se trata del segundo adelanto del trabajo que planean publicar a finales de año. Aunque siguen produciendo y grabando en su estudio casero, en esta ocasión han contado con la colaboración al bajo Carlos Elías (productor y guitarrista de la banda Alcalá Norte).