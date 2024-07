Como cada miércoles, acudimos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o también otras más veteranas pero todavía poco conocidas en nuestro país y que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Battosai, Vienna, Groove Nazar, La Helen, Terra i Sal, Ciutat y The Sweet River Band.

Battosai – Estrellas

El power trío gallego Battosai acaban de publicar hace escasos días «Estrellas», primer adelanto de su segundo trabajo de estudio, Lágrimas y Milagros. Un disco que llegará dos años después de su debut homónimo, además de algún cambio en la formación, y cuya publicación está prevista para el 31 de octubre. Con «Estrellas» el grupo nos muestra su cara más oscura y visceral, combinando Rock Alternativo con Post-Hardcore y algo de Emo.

Vienna – Un tros de línia en el record

Vienna es un grupo alicantino de pop formado en 2019 por Arturo (voz), Pau (bajista), Víctor (batería) y Julio (voz, guitarra y saxo). De ellos te hemos hablado ya, hace pocos meses, en nuestra PlayList Emergente. Hoy vuelven a nuestra lista con su nuevo sencillo, «Un tros de línia en el record», tercer avance de su próximo disco. Se trata de una canción de alegre Pop y un suave ritmo veraniego que habla de recuerdos agradables que luchamos por conservar.

Groove Nazar – Freedom calls

Groove Nazar es un trío catalán que publicó un primer disco hace ya unos cuantos años, teniendo que esperar a después de la pandemia para lanzar el segundo, Bad Times, en 2023. Un año después regresan con un nuevo sencillo, «Freedom calls». Una canción que transmite urgencia juvenil, gusto por asumir riesgos y aceptación del derecho a equivocarse. Todo ello combinando un sonido de Rock Sureño con un ritmo que empieza lento para ir acelerando y toques de Soul melódico.

La Helen – Regalizz

La Helen es una joven artista que debutó el pasado año con el EP Oro Negro y que en poco tiempo ha colocado varios de sus sencillos en nuestra PlayList Emergente, llegando a estrenar uno de ellos con nosotros. Su último sencillo, «Regalizz», nos ofrece su faceta más pop, con un sonido que la acerca a artistas como Cariño o La La Love You. Una canción bailable y pegadiza que nos habla del dolor por un amor que se acaba pero también de todas las posibilidades que se nos abren tras un cambio.

Terra i Sal – Mu Mareta

Terra i Sal es un grupo balear de Folk-Fusión cuya música lleva consigo un mensaje de reflexión, crítica, sororidad y arraigo en el territorio y la lengua. Con su primer disco, Un Crit, consiguieron en 2023 el premio a Mejor Disco Folk de la revista Enderrock. Su último sencillo, «Mu mareta», anticipa un próximo EP del que todavía no tenemos más datos. La canción, que fue compuesta hace unos años y que ahora han grabado debido a la buena aceptación en sus conciertos, es un regalo de aniversario para una de sus madres.

Ciutat – Una vez más

Ciutat es un dúo formado por Jordi y Guillem (JP Sunshine & Guim), miembros del colectivo Mainline y conocidos en la escena clubber nacional. Con su nuevo proyecto lanzaron el álbum Brandon en 2023, además de varios sencillos alguno de los cuales ya ha pasado por nuestra PlayList Emergente. Hoy vuelven a ella con «Una vez más», un tema de Pop electrónico bailable con influencias de los 90 que se convierte en el cuarto adelanto de su próximo disco, Ciutat l’Amistat, que verá la luz en otoño.

The Sweet River Band – North Circular Road

The Sweet River Band es un grupo formado en 2019 por Néstor Díaz y Eduardo Madrid, conocidos de proyectos anteriores. Posteriormente se unieron Daniel Solano, Adolfo Díaz y Luis F. Camacho. Sus influencias vienen principalmente del rock clásico de los 70 y de la música americana de grupos como The Band o The Jayhawks. A pesar de ello, su sencillo «North Circular Road» es una canción de recuerdo y gratitud hacia Dublín, ciudad que acogió por un tiempo a Néstor y su amigo Javi. Después del verano presentarán un álbum que podrá escucharse en directo el 19 de octubre en la sala Clamores.