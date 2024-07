Chelsea Wolfe lanza EP con remezclas

Chelsea Wolfe volverá a nuestro país este próximo otoño, donde nos hará disfrutar de nuevo de las canciones de She Reaches Out to She Reaches Out to She (Loma Vista Recordings). Unas citas que llegan el 8 de noviembre a Razzmatazz 2 de Barcelona y el 9 de noviembre a La Sala del WiZink Center de Madrid, con Mary Jane Dunphe como artista invitada (las entradas están a la venta en DICE).

El goth-metal de la californiana se expande estos días con la edición del EP UNDONE, que será lanzado el 30 de agosto a través de Loma Vista, con remixes de ††† (Crosses), Full of Hell, Justin K Broadrick (Godflesh), Boy Harsher y más.

El mes pasado presentó la remezcla que hizo Boy Harsher a “House of Self-Undoing”, y hoy llega la de “Tunnel Lights (††† Remix)”. Con la participación vocal de Chino Moreno (††† / Deftones), y los ritmos industriales de Shaun Lopez, que aportan una nueva intensidad a la pista.

“She Reaches Out me pareció el disco perfecto para tener remixes oficiales, ya que está tan fuertemente tematizado con la transformación”, dice Wolfe. “Llamé a algunos artistas a quienes realmente respeto para expandir el universo sónico que creamos con Dave Sitek y ha sido un verdadero placer y deleite escuchar cómo cada canción regresa transformada!”.

Escucha ‘Tunnel Lights (††† Remix)’ de Chelsea Wolfe

Estas serán las canciones de UNDONE

1. Dusk (Ash Koosha Remix)

2. Eyes Like Nightshade (Full of Hell Remix)

3. House of Self-Undoing (Boy Harsher Remix)

4. Everything Turns Blue (Justin K Broadrick Remix)

5. Whispers In The Echo Chamber (Forest Swords Remix)

6. Tunnel Lights (††† Remix)