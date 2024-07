Repion – Entre todas lo arreglamos (Mushroom Pillow)

Repion siguen dando pasos firmes con los que continúan asentando su interesante carrera. Las hermanas Iñesta compatibilizan su proyecto compartido con sus otras obligaciones, ya sea colaborado con artistas como Xoel López y Nat Simons y luego aparte, Teresa en Aiko el Grupo y Yawners, y Marina formando parte de la banda de apoyo de Mikel Erentxun.

Esta primavera ha visto la luz Entre todas lo arreglamos, un EP con el que dan continuidad a su disco homónimo del pasado año. El dúo amplía horizontes con unas canciones melódicamente en esa órbita que marcó el rock alternativo norteamericano de finales de los 80 y principios de los 90. Grandes melodías y un sólido armazón con el que envolver cuatro nuevas canciones en las que suenan mejor que nunca.

Cuatro composiciones que como comentan tratan «de amistad y del amor. Va de cómo a medida que crecemos los núcleos de apoyo van cambiando y de cómo vamos siendo conscientes de ello. Muchos momentos que te han marcado pasan a ser imágenes lejanas casi olvidadas. Pero sobre todo va del amor por las amigas, las que siempre están ahí para ayudarte y sacarte de los marrones que inevitablemente van a ocurrir pero que es más fácil todo si están ellas cerca.»

Preside el conjunto «El día no me da», un single que perdurará en el tiempo como una de sus canciones insignias. Junto a ésta, una «Viernes» más instantánea y directa, con un estribillo a la altura: «ya no quiero estar más triste, porque no es lo que me toca». Una «Qué hay de ti?» que acompañan de guitarrazos un amor no correspondido, mientras que en «Vienen de pasárselo bien» doblan voces en una delicada pieza donde se abren a unos registros más reposado.

Un puente entre discos, que sabe a gloria y nos pone en alerta hasta que lleguen nuevas canciones.

Escucha Repion – Entre todas lo arreglamos