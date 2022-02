Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Leezard, Go Cactus, No Funciona, Tirano, Cravat, Bank Myna y Sin Noticias de Alicia.

Leezard – Slowly

Leezard es un dúo formado por Miriam D. y Sergio Rowles. Su música comprende estilos que van desde el Neo Soul hasta el Indie-Rock con influencias Lo-Fi. En abril de 2021 publicaron su primer EP Ethereal Material, lleno de envolventes sonidos atmosféricos y vibraciones chill. “Slowly” es su último single con el que abren una nueva etapa musical. Una canción que habla de parar y darse un respiro. El próximo viernes 25 de Marzo de 2022 estarán presentando sus canciones en la Sala Barco de Malasaña.

Go Cactus – On time

Go Cactus es un trío mallorquín de rock garajero afincado en Barcelona. Hasta ahora han grabado tres EP’s, dos de ellos con Paco Loco. En su momento pasaron por nuestra PlayList Emergente. En breve lanzarán su primer LP, We Have Wasted The Chance But We Are Fine, grabado en los estudios La Mina de Sevilla. Hace pocas semanas publicaron este sencillo de anticipo titulado “On time”. Una canción sobre sentimientos encontrados ante la rapidez de los cambios en nuestras vidas.

No Funciona – Todo mal, nada bien

No Funciona es un grupo de Barcelona formado por Pol, Martina, Esther y Paula. Empezaron juntándose para tocar las canciones de sus artistas favoritos, pero pronto sintieron la necesidad de crear las suyas propias. El pasado día de San Valentín fue el escogido para presentar su primer sencillo, “Todo mal, nada bien”. Una canción sobre la rabia y melancolía que provoca el desengaño, pero que al mismo tiempo suena bailable y pegadiza.

Tirano – Dulce pesadilla

Tirano es una banda valenciana formada por Joe Merello (voz), Javier Cuadros (guitarra), Fran Pardo (guitarra), Carlos Alonso (bajo) y David Añó (batería). En su música funden el brit pop con el rock en castellano. Hace unos años ya pasaron por nuestra PlayList Emergente. Ganadores de diversos concursos como el Mad Cool 2019 o el Inverfest, actualmente se encuentran grabando su nuevo álbum. Como anticipo, recientemente publicaron el sencillo “Dulce pesadilla”, canción que habla de enterrar los miedos y las inseguridades para aprender a disfrutar la vida.

Cravat – Herds

Cravat es un grupo formado en 2018 en Málaga. En la actualidad lo integran Christian Cuberos (voz y guitarra), Carlos Contreras (sintetizadores y secuencias), Cristóbal Galeote (sintetizadores) y Pelín Ruíz (batería). Hasta ahora han publicado dos EPs, Givanna/Gaddiposh y Sharpo/ FF, a los que pronto acompañará un nuevo trabajo, Salto, que verá la luz el 7 de marzo. Como avance, en nuestra PlayList Emergente de hoy os ofrecemos “Herds”, una canción sobre la confusión y la añoranza en estos tiempos de confinamiento e incomunicación.

Bank Myna – Los ojos de un cielo sin luz

Bank Myna es un trío afincado en París formado en 2013 del que te hablamos, hace un par de meses, en nuestra sección 7 Minutos al Día. Este viernes 25 de febrero publicarán su nuevo disco, Volaverunt. Poco antes publicaron un sencillo titulado “Los ojos de un cielo sin luz”, una bonita e introspectiva canción que viene acompañada de un vídeo igualmente atractivo y evocador.

Sin Noticias de Alicia – El sonido 70’s

Sin Noticias de Alicia es una banda de Terrassa formada en 2012 por el compositor y cantante Juanka González. El viernes 4 de marzo publicarán su segundo álbum, Excusas Con Hielo. Un disco con influencias de músicos estadounidenses como Tom Petty, Neil Young o Bruce Springsteen. De aquella época y aquel sonido va su canción “El sonido 70’s”: clichés de famosos, noches de desenfreno, vinilos de Iggy Pop, Lou Reed, Bowie o los New York Dolls, historias inspiradas en la película Casi Famosos. Todo ello con un sonido clásico que hace honor a sus ilustres influencias. Con Sin Noticias de Alicia y su Sonido 70’s despedimos por hoy nuestra PlayList Émergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!