Te presentamos el primer álbum de Costa de Ámbar

Costa de Ámbar es una banda de Guadalajara, México, formada en 2014 e integrada por Paulo García, Diego Colmenero, Orlando Sánchez y Carlos Bucio. Empezaron a escribir canciones como una necesidad de decir las cosas que no podían decir, y también como una manera de conectar con algo. En el pasado te hemos hablado de ellos tanto en nuestra sección de noticias como en nuestra PlayList Emergente.

A pesar de sus 8 años de vida, no ha sido hasta 2022 que han publicado su primer disco de estudio de larga duración: La Vida de Otros. Un disco que han estado trabajando en casa y que, una vez más, representa una búsqueda de conexión con el mundo y una forma de decir lo que a veces no quieres aceptar, lo que no puedes decir, o lo que no quieres escuchar.

Este primer LP de Costa de Ámbar ha sido producido por Flip Tamez y cuenta con colaboraciones de artistas como Dromedarios Mágicos y CXS. Fue producido en el estudio de Paulo García, baterista de la banda, y fue grabado en diferentes estudios de Guadalajara, mezclado por Ricardo Gutiérrez (UNDR, Guadalajara), y masterizado por Simon Francis (Simon Francis Mastering, Londres), Ricardo Gutiérrez, y Jaime Cavazos (OVU Mastering, Monterrey).

La música de Costa de Ámbar en este disco es principalmente un pop suave pero con groove, abundando las canciones pausadas y los medios tiempos. También hay temas más potentes, como «Ayer» o «Bongos», donde las guitarras reclaman su protagonismo. «Sabiendo que te vas» es, quizás, la canción donde más claro se ve esa tendencia rítmica procedente del soul e incluso del funk en el que el grupo tapatía se siente en su salsa. A pesar del agresivo interludio de «Morir», los ritmos elegantes y cierta sofisticación en el sonido son las principales características de este interesante debut.

A continuación puedes escuchar La Vida de Otros, el primer larga duración de Costa de Ámbar.

Más información sobre Costa de Ámbar en sus redes sociales:

Instagram

Facebook

Twitter