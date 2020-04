Moaning – Uneasy Laughter (Sub Pop/Popstock!)

Hace tiempo que bandas como Interpol, Editors, los más prescindibles White Lies, o A Place To Bury Strangers iniciaron un serio revival post-punk, en una tendencia continuada por otras formaciones como los primeros Lower Dens, Girl Names o los rusos Motorama entre un sinfín más. En realidad, el legado incorruptible dejado por Joy Division, The Chameleons o The Sound ha puntuado siempre al alza, siendo palpable su influencia década tras década. Por eso tampoco es especialmente destacable que, año tras año, nuevos nombres se sumen a la causa y estiren (y de algún modo actualicen) aquél tratado sonoro concretado entre finales de los setenta y la primera mitad de los ochenta.

Moaning se subieron al carro hace un par de temporadas con su estreno homónimo publicado a través de Sub Pop, aunque entonces apostaron por ese indie-rock de guitarras con reminiscencias de los noventa. Es ahora, con su segundo álbum y al amparo del mismo sello, cuando confirman una ventaja que les permite destacar entre la penúltima hornada del subgénero. ‘Uneasy Laughter’ (Sub Pop, 20) es un trabajo notable que se sitúa a medio camino entre The National (apreciable en cortes como la inicial “Ego”, “Keep Out” o la magnífica “Connect The Dots”) y, sobre todo, The Mary Onettes, grupo sueco que publicó un excelente debut en 2007 al amparo del por entonces infalible sello Labrador, y al que los angelinos recuerdan irremediable y gustosamente. Lo suyo es, por tanto, manejarse entre las bases del mencionado post-punk, con un sonido oscuro e inicialmente crudo, pero posteriormente suavizado hasta darle algo más de accesibilidad. Un pulido que llega a través de cuidados arreglos y teclados ochenteros, pero sobre todo con la obsesión manifiesta de Sean Solomon (voz y guitarra), Pascal Stevenson (bajo y teclados) y el batería Andrew MacKelvie a la hora de dar con estribillos tan poderosos como pegadizos. Una habilidad que queda patente en canciones como “Make It Stop”, el single “Fall In Love”, una “What Separates Us” de tinte épico que puede recordar más a Tom Smith y compañía, “Stranger”, esa “Running” con bajo deudor de The Cure, o el acertado cierre que supone “Say Something”.

‘Uneasy Laughter’ (Sub Pop, 20) es un disco coherente y bien medido, con ausencia de relleno o de bajones importantes y en donde casi todas sus piezas consiguen rallar a buen nivel, lo que potencia la sinergia final de un trabajo que cabe entender como obra de sentido conjunto. Un paso firme e importante, en definitiva, con el que los norteamericanos reclaman dosis adicionales de atención con respecto a movimientos previos. Su tercer elepé se antojará definitivo para saber si nos encontramos ante una formación realmente inspirada y trascendente dentro de sus coordenadas, pero mientras tanto procede disfrutar con la presente entrega y el buen sabor de boca que deja su escucha.

Escucha Moaning – Uneasy Laughte