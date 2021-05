Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Manola, Mala Sangre, Hasta la Vista Rose, Le Ciel Noir, Celistia, Sarria y Manutebol.

Manola – Por qué / Dímelo

Después de revisionar la copla con “Entre tu mano y la mía” y la bossa nova con “Sin hablar”, la siempre inquieta Manola profundiza en los sonidos del soul más que nunca en su tercer sencillo, “Por qué / Dímelo”. Otro ejercicio de sutileza y elegancia ya disponible en plataformas digitales que sigue señalando a la andaluza afincada en Madrid como una de las más gratas revelaciones de la temporada.

Mala Sangre – Fear is your only God

Mala Sangre es el proyecto musical de Daniel Rato, una propuesta electrónica que fusiona diferentes estilos como el dark wave, dirty electro o dark disco de la que ya te hablamos en nuestra PlayList Emergente hace un par de meses. Hoy lo volvemos a incluir en esta sección con un nuevo tema titulado “Fear is your only God”. Una canción oscura y distópica que nos hace reflexionar sobre el mido como herramienta de control, aunque también como algo indispensable para la supervivencia.

Hasta la Vista Rose – Dónde estarás

Hasta la Vista Rose es un grupo murciano que también ha pasado por nuestra PlayList Emergente en los últimos meses. Entonces te presentábamos “I must go”, primer adelanto de su próximo EP. Hoy hacemos lo propio con “Dónde estarás”, segundo sencillo con el que anticipan su próximo trabajo. Un sencillo en el que muestran sus raíces de country rock envueltas en un sonido fresco y potente. Para ello han contado con la colaboración del productor Bori Alarcón y los músicos Toni Jurado, Iñaki García y Paco Salazar.

Le Ciel Noir – No me digas que no (feat. Le Nomad)

Le Ciel Noir es un joven músico y realizador cinematográfico procedente de Murcia del que también te hablamos, hace algunas semanas, en nuestra PlayList Emergente. En su segundo sencillo, “No me digas que no”, ha contado con la colaboración de su amigo productor Le Nomad. El vídeo ha sido dirigido por el propio Pablo Lara (Le Ciel Noir), la dirección de fotografía es obra de David López y la producción musical de Le Nomad.

Celistia – El ocaso

Celistia es una nueva banda procedente de Tarragona, aunque sus miembros ya tienen experiencia tras haber pasado por otros grupos como Transistor Arkestra, Harrison Ford o Lecirke. Hasta el momento han publicado cuatro sencillos, dos a finales de 2020 y otros dos como single doble (“El ocaso” / “La mañana”). Canciones en las que muestran su querencia por los sonidos psicodélicos, luminosos y con ritmos casi tribales. “El ocaso” llega con vídeo obra de David Cobo, miembro del grupo.

Sarria – A todo color

Sarria es un artista malagueño que el próximo 21 de mayo publicará su primer álbum. Hasta ahora ha lanzado cuatro sencillos, el último de los cuales es “A todo color”. Una canción irónica y desenfadada con la que nos presenta su fresca y particular visión del rock. La canción es obra del propio Ignacio Sarria, así como la producción y edición del vídeo que la acompaña. Sarria estará presentando sus canciones el viernes 4 de junio en la sala Siroco de Madrid y el viernes 9 de julio en La Cochera Cabaret de su Málaga natal.

Manutebol – La guerra de las galaxias

Manutebol es una banda valenciana que ha pasado en un par de ocasiones por nuestra sección 7 Minutos al Día. Su último sencillo, “La guerra de las galaxias”, salió a finales de abril publicado por el sello Astro y producido por David Garzinsky de Limbotheque y Bahamas Estudio. Se trata de una canción de pop pegadizo y con ritmo. Su letra nos cuenta el viaje lisérgico a través de las galaxias que va desde una ruptura amorosa a una intoxicación etílica, entre los paisajes de la famosa saga de George Lucas y las Playas del Saler de la ciudad de Valencia. El imaginario de Star Wars en una canción de desamor para cerrar por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!