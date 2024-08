La tercera edición de OUR FEST llega con Jake Bugg, Teenage Fanclub, Miles Kane y más

OUR FEST celebrará su tercera edición el 14 de septiembre en el recinto de Expourense de Ourense, en una nueva jornada en la que volverán a darse cita las mejores propuestas del pop-rock alternativo nacional e internacional.

Entre los primeros confirmados se encuentran Jake Bugg, el cantautor británico que traerá su estilo folk rock y sus letras introspectivas, y Teenage Fanclub, la icónica banda escocesa de power pop y rock alternativo conocida por sus armonías vocales. Yard Act, la banda británica de post-punk, llegará con su enfoque satírico y crítico en temas sociales, mientras que Miles Kane, reconocido por su trabajo en The Last Shadow Puppets y su carrera en solitario, aportará su energía mod y glam rock presentando no solo su último trabajo “One Man Band”, sino los temas nuevos que lanzará próximamente. Además, Los Enemigos, la legendaria banda española de rock, ofrecerán su característico sonido que ha dejado huella en la escena musical nacional y Caballo Prieto Azabache, la banda gallego-madrileña, conocida por componer himnos para la alegría triste y temazos para celebrar la tristeza alegre, traerá su energía contagiosa.

Entradas para OUR FEST

Las entradas para tercera edición de OUR FEST en Expourense ya están a la venta a través de ourfest.gal y ataquilla.com a un precio de 40€ (+ gastos de gestión).