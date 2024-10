Ladytron remezclan su último disco

Ladytron lanzará Time’s Arrow Remixed el 25 de octubre, un álbum de remezclas con el que cierran la etapa de su sexto trabajo de estudio, Time’s Arrow. El grupo ha seleccionado cuidadosamente a los encargados de remezclar cada canción, incluyendo colaboradores habituales como Vector Lovers, Blakkat y Pato Watson, junto con talentos emergentes como Lee K y Maude Vôs.

Esta nueva edición expande los límites sonoros del álbum original, con interpretaciones que van desde el house y el techno hasta influencias brasileñas y downtempo.

El primer adelanto es una remezcla de DJ Slow de “We Never Went Away”.

Estas serán las canciones de ‘Time’s Arrow Remixed’ de Ladytron

01 City of Angels (Blakkat’s Made in Los Angeles Mix)

02 Faces (Georgi Remix)

03 Misery Remember Me (Shiny Toy Guns Remix)

04 Flight From Angkor (Jamie Myerson Remix)

05 We Never Went Away (Quinquis Remix)

06 The Night (Pato Watson Remix – Radio Edit)

07 The Dreamers (Lee K’s Sunsrise Dub)

08 Sargasso Sea (Maude Vôs’ Submerged Remix)

09 California (Blakkat Remix)

10 Time’s Arrow (Vector Lovers Mix)

11 Faces (Lucas Frota Remix)

12 Flight From Angkor (Spatial Awareness Remix)

13 We Never Went Away (DJ Slow NYC1980 Remix)

14 The Night (Stealing Sheep Remix)

15 City of Angels (Blakkat’s City of Lost Angeles Ambient Mix)