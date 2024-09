Las 10 canciones de Navidad más escuchadas

La Navidad no se hace esperar, el fin del verano anima a los primeros entusiastas a prepararse para la época más mágica del año.

Las ciudades comienzan a publicitar sus luces, las marcas ya ofrecen su Calendario de Adviento y Mariah Carey ha anunciado su gira de Navidad. Aunque faltan aún unos meses, el espíritu navideño ya se hace presente…

Y por ello hemos hecho este top de canciones más populares de Navidad, para que vayas preparando tu playlist y comiences a sentir la magia. ¡Comenzamos!

#1 «All I Want for Christmas is You» – Mariah Carey

Por supuesto que en primer lugar debe estar este clásico de Mariah Carey, que rompe récords cada año. Cuando escuchamos este clásico, sabemos que la Navidad ya ha comenzado.

#2 “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” – Michael Bublé

Del canadiense Michael Bublé, esta canción del 2011 es un infaltable en las playlists de Navidad. Otro de los éxitos de Bublé es “Holly Jolly Christmas”, siendo el único artista que cuenta con 2 temas navideños que siempre se ubican en los primeros 15 puestos de los rankings a nivel mundial.

#3 “Feliz Navidad” – José Feliciano

Un clásico en español, esta canción interpretada por José Feliciano siempre aparece en los rankings y en nuestras mentes cuando se acerca la Navidad. Aunque esta canción es del año 1970, la versión más popular y que acumula más de 700 millones de escuchas es la versión remasterizada del 2001 por el cantante puertorriqueño.

#4 «Last Christmas» – Wham!

George Michael y Andrew Ridgeley forman el dúo británico Wham!, intérpretes de este clásico navideño. La canción “Last Christmas” se estrenó en 1984, y desde sus inicios fue aumentando en popularidad. Se estima que cada año genera más de 500.000 euros en derechos de autor.

#5 “Rockin’ Around The Christmas Tree” – Brenda Lee

Un clásico navideño, escrito e interpretado por Brenda Lee cuando sólo tenía 20 años. Se lanzó en el año 1964 dentro de un disco navideño de la artista, y sigue siendo hoy una de las canciones más escuchadas en esta época festiva.

#6 “Santa Tell Me” – Ariana Grande

Esta es una de las canciones más actuales de esta lista, del año 2014 interpretada por Ariana Grande. Se trata de un villancico con influencias del R&B y que arrasa en todas las listas cada año.

#7 “Jingle Bell Rock” – Bobby Helms

Un villancico transformado con el rock de Bobby Helms, lanzado en el año 1957 y que todavía mantiene su relevancia. Aunque se la asocia mucho con Mean Girls, está claro que esta canción es un clásico de las listas musicales de Navidad.

#8 “It’s the Most Wonderful Time of the Year” – Andy Williams

Aunque es una canción del 1963 interpretada por Andy Williams, recién se ha popularizado a partir del año 2010 y desde ese momento, no ha abandonado los rankings.

#9 “Let It Snow!” – Frank Sinatra

Interpretada por el talentoso Frank Sinatra en 1948, “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” es una canción creada por Sammy Cahn en 1945. Y aunque la de Sinatra es la versión más conocida, ha sido replicada por otros cantantes como Michael Bublé, Dean Martin y Andrea Bocelli.

#10 “Fiesta de Nochebuena” – Así Canta Jerez

Más de 20 jóvenes flamencos conforman el grupo Así Canta Jerez, liderados por Luis de Perikín. Este grupo interpreta temas navideños con la impronta de la tradición flamenca, creando piezas muy especiales.

Al igual que otros años, el grupo realiza un espectáculo navideño llamado “La Estrella” para llevar la magia de la Navidad a distintas ciudades españolas como Jerez, Salamanca, Mérida, Cádiz y Sevilla.