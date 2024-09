La pelea de Jane’s Addiction deja en el aire el resto de la gira

Jane’s Addiction están de regreso con su formación original volviendo a grabar su primer material en 34 años. La banda del vocalista Perry Farrell, el guitarrista Dave Navarro, el bajista Eric Avery y el batería Stephen Perkins ha recuperado la formación original con la que grabó discos tan emblemáticos como su debut, Nothing’s Shocking (1988) o Ritual de lo Habitual (1990) y están realizando una serie de conciertos antes de editar el que será su nuevo disco, del que ya hemos conocido la canción «Imminent Redemption».

Los norteamericanos están en plenas facultades, como pudimos comprobar en su reciente visita a Madrid y el Azkena Rock Festival y estos días andan embarcados en una larga gira por EEUU acompañados de Love & Rockets como teloneros.

Su concierto de Boston tuvo que ser suspendido por la agresión de Perry Farrell a Dave Navarro de una manera un tanto brusca y sin motivo aparente, como ha podido verse en varios vídeos que circulan por la red:

Longer vid of fight that brought tonight’s Jane’s Addiction show to an early end.

Problems started in «Mountain Song» when Perry shouted at Dave. Issues got worse in «Three Days» + boiled over in «Ocean Size.»

Crew + bassist Eric Avery subdued Perry

? MiniSleater on Reddit pic.twitter.com/8I1pbza3VC

— JamBase (@JamBase) September 14, 2024