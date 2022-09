Talking Heads celebran los 45 años de su debut

El 16 de septiembre del 1977, Sire Records lanzó Talking Heads ’77, el álbum debut de David Byrne, Chris Frantz,

Jerry Harrison y Tina Weymouth.

Fue el comienzo de una carrera extraordinaria que culminó en ocho álbumes de estudio, además de dos revolucionarios álbumes en vivo, incluido el de doble platino que acompañó a la obra maestra cinematográfica Stop Making Sense.

La banda conmemora este aniversario con el lanzamiento de su primer anza su primer sitio web oficial además de cuenta oficial de Instagram y su canal de YouTube. También estrena una nueva linea de merch de «Talking Heads ’77» como parte de un acuerdo exclusivo con Rhino y WMX.

El catálogo de la banda ya está disponible en Dolby Atmos. Las mezclas en Atmos incluyen Talking Heads ’77 (1977), More Songs About Buildings And Food (1978), Fear of Music (1979), Remain in Light (1980), Speaking in Tongues (1983), Stop Making Sense (1984), Little Creatures (1985), True Stories (1986) yNaked (1988).

Versiones en HD de los videos “And She Was” “Blind” y “Love For Sale» están ahora en el canal oficial de YouTube con más versiones en HD en camino para los próximos meses.