Estrenamos el nuevo vídeo de The Somnambulist

La banda berlinesa de psych-rock The Somnambulist llevan publicados cuatro discos desde 2010. En la actualidad preparan el lanzamiento de dos EPs con material nuevo, siendo por tanto sus primeros trabajos de estudio inéditos desde que en 2020 publicaran Hypermnesiac.

El primer EP verá la luz a finales de noviembre con el título de Some More Songs Lost In Themselves. Como primeros adelantos nos avanzaron los sencillos «Not a song for you» y «Lowerin’ Sun». Este viernes saldrá el tercero, «The freewheelers». Se completa así un trío de canciones que muestra como The Somnambulist se mueven bien en todos los terrenos que se encuentran entre el rock alternativo y el pop experimental. El sencillo «The freewheelers» puede reservarse ya siguiendo este enlace.

El vídeo de «The freewheelers», que estrenamos hoy en Muzikalia en exclusiva para territorio español, ha sido producido por un colectivo de teatro digital liderado por el propio cantante de la banda. Un proyecto que, durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, ideó un sistema para que los actores y actrices pudieran interactuar entre sí entre tiempo real a pesar de la distancia física, usando sus cuerpos e imágenes grabadas en el móvil para aparecer en un escenario en miniatura dentro de dispositivos y muñecos accionados manualmente. El colectivo, llamado The Futurable Little Synthetic Theatre, fue galardonado el pasado 2021 con un premio en el Rome Fringe Festival. Esa misma técnica que les valió el galardón el año pasado es la que han utilizado en el vídeo de «The freewheelers», que saldrá acompañado asimismo de un documental narrando la historia de The Futurable Little Synthetic Theatre desde su nacimiento hasta sus próximos proyectos en nuevos festivales de cine. Un documental que también te presentamos a continuación.

Y ahora sí, puedes ver el vídeo de «The freewheelin», el último sencillo de The Somnambulist, que hoy estrenamos en exclusiva en Muzikalia dos días antes de su lanzamiento oficial.

