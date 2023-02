The Nude Party publican un nuevo sencillo

Hace unos días te contábamos que The Nude Party lanzarán su esperado nuevo álbum, Rides On, el 10 de marzo a través de New West Records. Un disco con 13 canciones producidas por la banda y mezcladas por Sam Cohen que sucede a su exitoso debut Midnight Manor, que debutó en el número 1 en la lista de álbumes de nuevos artistas alternativos y fue elogiado por la crítica. Aquel anuncio iba acompañado de la publicación del primer sencillo extraído del disco, «Ride on».

Hace un par de días The Nude Party publicaron un nuevo anticipo de su segundo disco. La nueva canción se titula «Hard times (all around)». Un tema sobre el que Patton Magee, cantante, guitarrista y compositor de la banda, cuenta que todo «comenzó como una melodía que Don hizo al piano. Me la mostró mientras conducía hacia Brooklyn desde el norte del estado, escuchando los primeros demos de Bob Dylan. Hay una vieja melodía popular estadounidense llamada «(Hard Times) Down on Penny’s Farm» de los Bentley Brothers que pertenece al año 1929. En 1965, Bob Dylan la reescribió como «Hard Times in New York Town», cambiando la mayor parte de la letra. Estaba escuchando el piano de Don y pensando en eso. Pensando en la gente del campo y en nuestros amigos de la ciudad. Pensando en los huracanes y la Corte Suprema. De cuántas veces estamos a merced de grandes movimientos que no podemos controlar. De cómo la vida se vuelve difícil para cada uno de nosotros, sin excepciones. Y sentir algo pesado, pero en definitiva algo también fraternal acerca de todo eso«.

A continuación puedes escuchar «Hard times (all around)», lo nuevo de The Nude Party. La banda, por cierto, estará actuando el 17 de junio en el festival Azkena Rock.

(la foto de cabecera es obra de Clark Hodgin)