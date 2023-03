Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

U2 – Beautiful day (Songs of Surrender)

Lepanto – Pretérito imperfecto

The Black Angels – My tornado

Holbrook – Nari Nari

Guadalupe Plata – En mi tumba

Arctic Monkeys – Sculptures of anything goes

Noel Gallagher’s High Flying Birds – Pretty boy (Robert Smith remix)

The New Pornographers – Pontius Pilate’s home movies

Rufus Wainwright – Down in the willow garden feat. Brandi Carlile

Sparks – The girl is crying in the latte

Angel Olsen – Nothing’s free

La Habitación Roja – Vuelve a empezar sin mí

La Sinfinband – Primavera

Sen Senra – No quiero ser un cantante

Depeche Mode – My cosmos is mine

El Columpio Asesino con Pucho (Vetusta Morla) – Perlas

Ilegales – Todos los peligros me conocen

Tame Impala – Wings of time

Comando Suzie – Mistress

St. Vincent and The Roots – Glory box



OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Grasias – Arde Europa

Grasias, el proyecto en solitario de Sandra Sabater de Ginebras, ha publicado esta semana un nuevo sencillo. Se trata de una canción titulada «Arde Europa», editada por Vanana Records, que cuenta la experiencia vivida en ese momento en el que te lanzas al vacío en el amor y terminan por romperte el corazón. El vídeo con el que nos presenta su nuevo sencillo ha sido realizado por la propia Sandra.

Caroline Rose – Tell me what you want

Caroline Rose ha lanzado esta semana «Tell Me What You Want», último sencillo y videoclip perteneciente a su próximo disco, The Art of Forgetting (New West Records), que estará disponible el 24 de marzo. La nueva canción de Caroline Rose relata los sentimientos encontrados que aparecen al final de una relación. El vídeo es un capítulo del cortometraje que Caroline y el director Sam Bennett han preparado para el nuevo álbum.

Renaldo & Clara – Globus

Esta primavera verá la luz el cuarto disco de Renaldo & Clara, La Boca Aigua. Un disco que publicará Primavera Labels y del que esta semana hemos conocido el primer sencillo de adelanto, «Globus». Se trata de una pegadiza canción pop con un gran estribillo y que habla sobre la maravillosa sensación de descontrol que provoca el amor. Produce la propia Clara Viñals con la ayuda de Innercut y Sr Chen.

Los Invaders – Wolfwoman

El grupo valenciano Los Invaders han publicado esta semana su nuevo sencillo, «Wolfwoman». Una canción que es un pequeño homenaje a la música disco, combinándola con el rock. La historia juega con la idea de una mujer loba que siente sentimientos hacia su pareja pero sabe que en cualquier momento podría matarla. Una metáfora de las relaciones donde hay cariño e incluso amor, pero la convivencia es complicada. Su gira El Guateque de los Freaks empezará el próximo 24 de marzo en la sala Stereo de Logroño.



Galavera – El viento me trajo hasta aquí

Galavera, el dúo formado por Vanessa Juan y Raúl Tamarit (Los Radiadores), publicarán el próximo 24 de marzo un nuevo disco. Se trata de un EP titulado El Viento con cinco canciones elaboradas durante el confinamiento. Tras dos adelantos, «Delante de mí» y «Todo tan claro», esta semana han publicado en su página de Bandcamp «El viento me trajo hasta aquí». Una canción con tintes country y con un carácter festivo, desenfadado y característico.

El viento me trajo hasta aquí by Galavera

Clacowsky, Los Galgos Sedientos & Las Solfamidas – Fauno

Clacowsky está de vuelta con una nueva canción, «Fauno», junto a Los Galgos Sedientos y los coros de Las Solfamidas. La canción se ha lanzado junto a un vídeo obra del creador audiovisual Lalo Davia. «Fauno» es el primer avance de un próximo EP con cuatro canciones que, parece ser, formará parte a su vez de una futura trilogía. El sencillo habla de la esperanza que reside en los sueños pero también de la lisergia de la noche.

