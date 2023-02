Entrevistamos a Venturi, que presentan sus nuevas canciones

Daniel Durán (voz), Carlos Pérez (bajo), Lucas Olazabal y Jonás Batuecas (ambos guitarra y batería) son Venturi, el grupo madrileño con directos contundentes y hits inapelables, que se lo pasan tan bien que contagian con su actitud.

Han estado presentando su último disco, No puede ser peor (Oso Polita, 2021) en una extensa gira que ha llevado a la banda, tanto a festivales como a salas de todo el país. Ahora acaban de lanzar un EP, ‘Esta historia ya no está disponible’ en el que revitalizan su sonido. Su gira termina el 11 de febrero en Madrid, en la sala Changó. Estuvimos hablando con Daniel y Lucas para que nos contaran acerca de sus planes y de cómo está madurando su banda.

“Aunque en una sala solo haya cincuenta personas cantando tus temas, pueden dar el mismo calor que quinientas descubriéndonos en un festival”

Han pasado cinco años desde que os disteis a conocer en aquel 2017, en el que participasteis en el FIB, por lo menos ahí os conocí yo ¿qué queda de aquellos Venturi?

Podemos decir que queda todo. Seguimos siendo los mismos cafres. Solo que ahora tenemos más experiencia y hemos incorporado más música a nuestras influencias.

Os tengo que dar la enhorabuena por lo último que estáis sacando, por ejemplo; “Un millón”. Además de ser un tema fantástico, veo un cambio sustancial en el sonido. Desde mi punto de vista se acerca a algunas bandas post-punk y se aleja bastante del primer sonido de la banda. Noto un sonido crudo a la par que atmosférico. Contadme algo acerca de estas nuevas canciones y ese cambio de sonido.

“Un Millón” ha supuesto para nosotros un registro nuevo a lo que solemos hacer. No ha sido a propósito, si no que empezamos a componer el tema y la propia canción nos pedía llevarlo a otro terreno, un sonido más profundo y atmosférico como bien has dicho.

Las canciones nuevas vuelven a ser muy variadas como lo eran las anteriores. Siempre nos gusta que haya contraste entre canciones bestias y otras más pop. En las canciones que queremos sacar a lo largo de este año se nota eso más que nunca, en nuestra opinión.

También hay un cambio en la estética de la banda. Os presentáis casi como una formación de los 60/70s, muy al estilo de las bandas Beat. ¿Es solo para el vídeo, o lo lleváis a los directos?

Esa estética tan “formal” era exclusivamente para el videoclip de “Un Millón”. En directo seguimos con un estilo bastante similar al que teníamos, si no los trajes nos durarían un fin de semana. El día que podamos permitirnos comprar tanta ropa igual si salimos trajeados.

¿Cómo ha sido el proceso de ser un trío; a consolidaros como cuarteto? ¿Y en qué se va a notar musicalmente hablando?

De momento se nota mucho en el directo. Dani ahora puede moverse por el escenario mucho más al tener las manos libres y Carlos es un espectáculo en el escenario. Nos permite hacer un concierto muy potente y conectar más con el público. Ya en estos últimos temas Carlos ha aportado ideas en algunas canciones, por lo que en los siguientes se notará aún más su influencia. Así que, sí, estamos consolidados como cuarteto y los cambios han sido para mejor.

¿Cómo es el proceso compositivo de Venturi? ¿Participáis todos? ¿Se crea primero la letra y luego se crea el tema, o al revés?

Generalmente uno de nosotros trae una idea musical al local de ensayo. A partir de ahí empezamos a construir entre todos la canción entera y la melodía para la voz. A veces la propia idea original se descarta o se mantiene según pida el tema. Luego Dani suele encargarse de hacer la letra pensando en la melodía que hemos hecho. De todas formas, siempre hay aportaciones de todos en cada parte de la canción, tanto musicalmente como en el aspecto lirico.

Estáis terminando una etapa. Habéis estado de gira y finalizáis el once de febrero en Changó, Madrid. Supongo que os pondréis a trabajar a tope en el nuevo disco. ¿O ya está todo grabado y solo quedan retoques?

En un principio habíamos pensado sacar un LP, pero hemos cambiado de idea y preferimos sacar dos EPs. Tenemos canciones con productores diferentes y nos parece que cada bloque de canciones funciona muy bien por sí mismo; teniendo sonidos bastante diferentes. El primer EP sale unos días antes del concierto. El segundo está grabado a medias y aún no podemos concretar fechas, pero saldrá a lo largo de este año.

La gira que termina ha sido extensa, habéis tocado tanto en festivales como en salas. Los pasados meses del año 2022 os han llevado a salas, muchas de ellas con solera y emblemáticas, como El Loco Club de Valencia, o Mardi Grass de Coruña. ¿Cómo se vive tocar en un festival para cientos, o incluso miles de personas y a la semana siguiente estar en una sala, o club pequeño?

Es muy diferente y nos gustan los dos formatos. En un festival te ve mucha gente que no te conoce y eso es muy bueno porque ganas público nuevo, pero a la vez suelen ser conciertos más fríos porque, al haber tanto público; no todo el mundo tiene por qué conocer tu música. Además, los festivales tienen un punto muy guay para nosotros, que es conocer a otras bandas en la zona de artistas.

En los conciertos en salas la gente viene exclusivamente a ver nuestro concierto y por lo general es gente que conoce mucho nuestra música. Aunque en una sala solo haya cincuenta personas cantando tus temas, pueden dar el mismo calor que quinientas descubriéndonos en un festival. Aunque ya te digo que nos gustan las dos opciones.

Entiendo que tenéis una agencia de management para todo el tema de los bolos, pero ¿Os encargáis vosotros en algún momento de seleccionar bolos, o delegáis esa parte?

Generalmente delegamos esta función a Oso Polita, nuestro sello. A veces nos contactan a nosotros para la contratación, pero derivamos la conversación con nuestro equipo de booking para que negocien. Al final ellos son gente que lleva años en la industria y tienen muchos contactos y nosotros nos dedicamos a tocar y componer.

Vosotros sois colegas de toda la vida. Entiendo que comenzasteis a tocar juntos desde muy jóvenes, pero no sé si lo habéis convertido en un proyecto de vida, además de un grupo musical. No sé si me explico. Al estilo de bandas en Estados Unidos o Reino Unido, aunque en el show business estemos a años luz. ¿Tenéis en mente dedicaros plenamente a Venturi?

En realidad, para nosotros ya es bastante parecido a un proyecto de vida. Vamos muy en serio con esto y nuestras vidas giran bastante en torno a Venturi, aunque tengamos otros trabajos. Nos encantaría poder vivir del grupo, pero de momento no nos da suficiente dinero como para dejar nuestros respectivos curros.

¿Qué tipo de música escuchan los miembros de Venturi? ¿Sois coleccionistas de discos? ¿Os influencia la música que escucháis? En definitiva ¿Qué relación tenéis con la música, además de que sois músicos?

Pues hay de todo. Tenemos en común bastantes grupos que son los que acaban definiendo más o menos el sonido de Venturi: bandas de la década de los dos mil, como Kasabian, Artic Monkeys o The Strokes y también muchos grupos actuales que tiran a un sonido más punk. Aun así, escuchamos prácticamente de todo, desde techno hasta reggae.

Creo que la música está muy presente en la vida de los cuatro, igual Lucas y Carlos son los más pesados poniendo música a todas horas. Cada uno del grupo consume la música de una forma, pero en general nos encanta.

Carlos es el más coleccionista de discos y CDs. La furgoneta en la que viajamos no tiene opción de conectar el móvil y él va trayendo discos que tiene en casa, así que vamos escuchando los discos de principio a fin, como se hacía antes, y que es como se deberían escuchar en realidad los discos.

¿Cómo veis el panorama musical actual? ¿Creéis que las bandas de rock a la antigua usanza (entiéndase guitarra, bajo, batería…) tenéis cabida en festivales a menudo dominados por nuevas tendencias?

Si, creemos que es compatible. Nunca ha dejado de haber grupos de guitarras. Ahora hay grupos muy cañeros como IDLES siendo cabeza de cartel en festivales que no tienen por qué ser de rock. En España están Sexy Zebras o Carolina Durante, que nos encantan, y mueven muchísima gente en cualquier tipo de festival porque al final dan conciertos muy divertidos y eso es lo que la gente busca en estos eventos.

Como he comentado antes, el último concierto de la gira es este próximo once de febrero. Seguro que será un bolo especial. ¿tenéis preparado algo diferente para ese día?

Para nosotros va a ser muy especial porque tenemos muchas ganas de volver a tocar en Madrid y porque va a ser el concierto más grande que hemos hecho en sala. Va a ser una noche muy potente, estamos deseando que llegue el día y luego no querremos que se acabe esa noche.

En realidad, no va a ser un concierto muy diferente al resto de la gira, sudaremos unos cuántos litros y esperamos que el público sude también. Tenemos alguna sorpresita también, pero para eso hay que venir al bolo.

Escucha ‘Esta historia ya no está disponible’ de Venturi