Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Depeche Mode – Before we drown (remixes)

DIIV – Brown paper bag

Rufus T. Firefly – Reverso

Popdata – La vuelta al mundo en tu habitación

MGMT – Dancing in Babylon (feat. Christine and the Queens)

Hermanos Gutiérrez – Sonido cósmico

Peepshow – Invasores

Richard Hawley – Two for his heels

La Búsqueda – Los mineros

La Helen – Mi música es muy triste

Carlangas, Los Cubatas – Tiemblo

Bleachers – Me before you

Alizzz, Maria Arnal – Despertar

Isobel Campbell – 4316

Kasabian – Call

Kings of Leon – Mustang

The Jesus and Mary Chain – Girl 71

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Camellos – Llevarse bien

La banda madrileña Camellos ha presentado esta semana su nuevo sencillo, «Llevarse bien». Una canción que se convierte así en el segundo adelanto del que será su cuarto álbum, el primero que publicarán con el sello Ernie Records. En «Llevarse bien» Camellos hablan de las relaciones en el día de hoy, con sus incomodidades y contradicciones.

Ladilla Rusa – Te perdí en un after

Ladilla Rusa reinterpretan a Ultraplayback con una versión de la canción «Te perdí en un after». Todo un tributo al electropop, al underground barcelonés y al espíritu festivo y desenfrenado que caracteriza a ambas bandas. El tema viene acompañado de un videoclip que ha sido dirigido y montado por Guillem Roma (Black Bambi Vídeo).

Rick Treffers – My wishful singing

Hace pocas semanas te presentamos «Hang on», el segundo sencillo tras «Perfect (in our dreams)» con el que Rick Treffers nos avanzaba su nuevo álbum. Un disco que se titulará The Opposite of Never y que verá la luz el 3 de abril. Hoy os avanzamos otro tema, «My wishful singing», una preciosa canción con guiños al pop clásico, excelentes arreglos y un Rick Treffers en una gran forma vocal.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.