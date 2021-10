Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

LA M.O.D.A. – Miraflores

(enlace a la noticia)

Tú No Existes – Futuro perfecto (feat. Tórtel)

(enlace a la noticia)

Javiera Mena – Culpa

(enlace a la noticia)

Pluto Jonze – Walk off the edge with me

(enlace a la noticia)

Maruja Limón – Barna

(enlace a la noticia)

The War On Drugs – Change

(enlace a la noticia)

Kasabian – ALYGATYR

(enlace a la noticia)

Mazoni – Zombies

(enlace a la noticia)

She & Him – It’s beginning to look a lot like Christmas

(enlace a la noticia)

Snail Mail – Madonna

(enlace a la noticia)

Carolina Durante – La planta que muere en la esquina

(enlace a la noticia)

Ballena – Semana Ballena

(enlace a la noticia)

Llum – Malapteses nocturnes / Eixos moments, aquelles nits

(enlace a la noticia)

Bunbury – Antes de desayunar

(enlace a la noticia)

Jorge Drexler, C Tangana – Tocarte

(enlace a la noticia)

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Delaporte – Toro

Con motivo del 20º aniversario de Mushroom Pillow, el sello publicará el próximo 26 de noviembre seis referencias (en digital y en ediciones limitadas de vinilo de 12″ en color) en homenaje a varias de sus canciones icónicas del sello, cada una de ellas con la original acompañada por dos versiones grabadas para la ocasión. Esta semana se ha avanzado una de las versiones de “Toro”, el himno de El Columpio Asesino, que Delaporte convierten en un rompepistas, tras un inicio más íntimo y oscuro.

Dexist – La condena

La banda barcelonesa Dexist prepara para el lanzamiento de un nuevo álbum, Camuflaje, con 9 canciones producidas y mezcladas por su guitarrista, Àlex Almarza, en Pistatxo Estudio y Moodfactory, y masterizadas por Santi Capote en The Punch. Del apartado gráfico se ha encargado el ilustrador cornellanense Carlos Puerto. El trío ha lanzado una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Verkami para financiar la edición en formato físico, en vinilo, con Musarañas Records. Como adelanto esta semana nos han mostrado un primer avance, “La condena”, con vídeo realizado por la productora catalana Oropis.

The Niftys – La trinchera

The Niftys es una banda de Albacete que llevan tiempo llamando la atención por toda la península con su aproximación actual al rock and roll clásico y el blues. Esta semana han publicado un nuevo sencillo, “La trinchera”, adelanto de un próximo álbum que verá la luz en 2022. “La trinchera”, una historia de amor irracional, pasión, toxicidad, enfrentamiento y perseverancia, supone para The Niftys el paso definitivo a cantar en castellano. La canción ha sido producida por The Niftys y Karim Bulkhalter, grabada en Baboon Records, mezclada en los Estudios Reno y masterizada en Vacuum Mastering.