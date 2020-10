Las mejores canciones de la década de los 80 (5 de 5)

Finalmente, llega a su conclusión nuestra serie sobre las mejores canciones de la década de los 80. Hoy desvelamos los puestos más esperados, los que van desde la posición número 20 hasta el número 1 de los 80. Un recorrido que hemos ido descubriendo durante toda la semana, de lunes a viernes y que nos gustaría que más que como un ranking, vierais como una visión global de un interesante periodo creativo en el que hemos intentado abarcar el mayor abanico.

No pudieron entrar muchos de los grupos que quizá echéis de menos. 590 canciones se acumularon en nuestras votaciones, pero tuvimos que acotar el listado a las 100 favoritas, sin repetir artista y quedándonos con su canción más votada. Pensamos que así conformaban un excelente escaparate de una interesante década. Os agradecemos el interés con el que habéis seguido este especial. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros.

20. Guns n’ Roses – Welcome to the jungle (1987)

Ciertamente huracanada, irrompible y cualitativa es “Welcome to the jungle” (1987) de Guns N’ Roses. Una de las teorías sobre la canción procede de que cuando el vocalista Axl Rose era un recién llegado a una muy turbulenta Los Angeles, en 1985, un atracador le birló el dinero y le advirtió a su víctima: “¿Sabes dónde estás? ¡Estás en la jungla! Vas a morir”.

Txus Iglesias

19. El Último de la Fila – Insurrección (1986)

Su rock con dejes flamencos y letras poéticas se alía con una melodía imbatible. En poco más de dos minutos consiguieron poner el grito de rebeldía en boca de cada uno y sus circunstancias, haciendo de “Insurrección” el motín perfecto.

Paco Mayoral

18. The Stone Roses – I wanna be adored (1989)

Con su álbum de debut homónimo, los Stone Roses se convirtieron en uno de los pilares más importantes del sonido Madchester. Pronto serían la banda británica más importante durante la transición entre los años 80 y 90 tendiendo un puente entre los Smiths y Oasis siempre desde el mismo epicentro, Manchester. El álbum abría con “I wanna be adored” que con su hipnótica línea de bajo y la sugerente guitarra de John Squire nos invitaba a una nueva dimensión a la que si accedías no te quedaba más remedio que adorarlos, tal y como reclamaban.

Edu Puig

17. Madonna – Into the groove (1985)

Salvando las distancias, la reina del pop formó un particular trío de ases en los 80 junto a Prince y Michael Jackson. Esta canción redonda llegó justo después de esa joya que es Like A Virgin (1984), donde fue incluida en futuras reediciones. “Into the groove” formó parte de la banda sonora de la película Buscando a Susan desesperadamente, que la propia Madonna coprotagonizó.

Amaia Prados

16. Leonard Cohen – First we take Manhattan (1988)

Leonard Cohen era uno de los viejos dinosaurios de los 60 que el punk, la nueva ola y los sintetizadores había contribuido a desterrar de las primeras páginas. Entonces Jennifer Warnes, que estaba en la cresta de la ola, lo reivindicó y se produjo el milagro. Un milagro llamado I’m Your Man (1988) que es todo un monumento musical y que se abre con “First we take Manhattan”, que es una de las mejores adaptaciones al sonido 80s de cualquier artista consagrado 20 años antes. Cohen pasó de ser artista de culto a adorado por las masas.

Fidel Oltra

15. Franco Battiato – Centro di gravità permanente (1981)

Un firme deseo vital, algo de humor en forma de elegante ironía y una relectura del pop hasta forjar un sello propio, hacen de Battiato, especialmente de este enorme sencillo pero también de toda su carrera, el representante más valioso de la música mediterránea, latina o como mejor nos convenga citar a cada uno, que hayamos tenido nunca. Incluida en la Voce del Padrone (1981), logró además un éxito descomunal que en pocos años inundaría Europa. ¿Quién no quiso verle danzar?

Chema Domínguez

14. U2 – Where the streets have no name (1987)

Por mucho que ahora puedan ir con el piloto automático, incluso resultar aborrecibles para algunos, es difícil rebatir que, en algún momento a finales de los 80, U2 estuvieron a punto de ser, si no lo fueron, la banda de rock más grande del mundo. Y fue gracias a canciones como esta, con unos dos primeros minutos gloriosos que están entre los mejores inicios de canción de la historia. Ahora ya nos sabemos de memoria los trucos de The Edge y los tics de Bono, pero entonces…

Fidel Oltra

13. Echo & The Bunnymen – The killing Moon (1984)

Esta distinguida melodía, fruto de la elegante combinación de una amplia sección de cuerda y de una más que brillante letra, nos traslada al mundo onírico, romántico y tenebroso que encumbró a los de Liverpool como uno de los nombres imprescindibles del panteón after-punk de todos los tiempos.

Álvaro de Benito

12. The Jesus & Mary Chain – Just like honey (1985)

Una batería “a lo Be My Baby” anuncia lo que viene a ser un cruce imposible entre el terrorismo sonoro de The Velvet Underground y la candidez pop de los grupos de chicas de los sesenta. El resultado es una apisonadora tan melódica como saturada de sonido, que encandila y rezuma peligro a la vez, en una combinación que ha terminado resultando inmortal.

Juanjo Frontera

11. Joy Division – Love will tear us apart (1980)

En una iglesia abandonada en Oldham Road (Manchester) Martin Hannett metió a los Joy Division a grabar este emblemático single. Una línea de sintetizador recorre transversalmente todo el tema. Pura energía punk de cimientos pop. Ian Curtis narra escenas de desamor, con su esposa Deborah en sus pensamientos. Aquel día Ian se llevo al estudio un folleto de Burroughs. Un mundo extraño. Un mundo plagado de historias tristes y amenazantes que transitaban en la frontera de lo no establecido.

Luis Moner

10. Radio Futura – La estatua del jardín botánico (1982)

Inspirada en el principio de monadología de Leibniz sobre mundos dentro de mundos, esta composición no necesita ni presentación. Escúchala y déjate llevar. Desde mi punto de vista la mejor canción no sólo de los 80 sino de nuestra historia pop-rock. Atrévete a ponerle faltas.

Toño Martín

09. Prince – Purple rain (1984)

El genio de Minneapolis alcanzó su cima de popularidad con la película, disco y canción del mismo nombre: Purple Rain. Nunca Prince sonó tan épico y con tanta emoción, no tienes nada más que oír el solo de guitarra final y entrarte ganas de quedarse a vivir dentro de él empapado bajo la lluvia púrpura. Bowie sentenció: “Los 80 son de Prince“.

Carlos Artero

08. R.E.M. – Fall on me (1986)

La mejor canción de su etapa IRS y seguramente de toda su carrera. Los juegos de voces de Michael Stipe y Mike Mills son los protagonistas de una canción modélica en cuanto a melodía, producción y cripticismo lírico, señas de identidad que hicieron tan grandes a los de Athens.

Edu Cornejo

07. Pet Shop Boys – West End girls (1984)

Da igual que Pet Shop Boys cuenten con varias obras maestras a lo largo de su carrera, que muchos de sus singles formen parte de mil y una listas de grandes canciones de todos los tiempos… el impacto que produjo su primer sencillo es incuestionable y sigue pareciéndonos una cima que aunque han visitado en muchas otras ocasiones, se mantiene inalterada.

Pablo Almendros

06. Michael Jackson – Billie Jean (1982)

Es imposible concebir la música de los años ochenta sin la dupla Michael Jackson-Quincy Jones y su puñado de temas icónicos. Pero la ironía de “Billie Jean” es que el propio Jones no la soportaba e intentó por todos los medios que no se publicara. “La intro es tan larga que te da tiempo de afeitarte”, cuentan que dijo. Por suerte (gracias a la cabezonería de Jackson), la canción acabó en el disco Thriller y, además, convertida en single. ¿Sabías que en este vídeo se vio por primera vez el, ahora ya famoso, moonwalk?

Raquel García

05. Depeche Mode – Never let me down again (1987)

Una de las bandas más pasionales y arrebatadas del mundo inmortalizaban estas virtudes a través de una de sus canciones más inflamadas jamás escrita, auténtica historia de la música, documentada en su seminal y catártica interpretación en el concierto del Rose Bowl de Pasadena correspondiente a la gira de Music for the Masses (87). La marea ingente de brazos hermanados nos invadirá por siempre recuerdos, presente y futuro con su infinita coda final.

Raúl del Olmo

04. Pixies – Where is my mind? (1988)

Tema extraído de su primer disco, Surfer Rosa (4AD 1988), que rápidamente se convirtió en un clásico de la banda y una de las canciones más reconocidas de Pixies. Un delirio de Black Francis, ideado tras una experiencia de submarinismo, cuyo inesperado éxito sorprendió al propio autor.

Fernando del Río

03. New Order – Blue Monday (1983)

Si el mismísimo Ian Curtis hubiera levantado la cabeza en el momento adecuado, aún muchos dudamos de si hubiera visto con buenos ojos o, mejor dicho, oído con buenas orejas la nueva senda, que era la lógica, tomada por sus primigenios compañeros Bernard Sumner, Peter Hook y cía. Ni mucho menos habría imaginado que redefinieran el post punk con bajos que suenan a guitarras, sintetizadores próximos al dance rock y una extraordinaria capacidad para componer himnos que siguen sonando imprescindibles más de tres décadas después. El lunes más triste de cada año tiene banda sonora propia desde entonces, aunque ni ellos mismos supieran ni entonces ni ahora que estaban alumbrando su gran obra maestra.

JJ Caballero

02. The Smiths – This charming man (1983)

Decían ser de Manchester, pero parecían de otro planeta. Pocos grupos representan tan bien como The Smiths el sonido independiente de los años ochenta. Esta canción, publicada como segundo sencillo en 1983, los catapultó a la fama. Musicalmente compuesta por Johnny Marr, con una letra evocadora y melancólica de Morrissey, configuraron un hit que definió el inicio y el futuro del indie inglés.

Víctor Terrazas

01. The Cure – Pictures of you (1989)

“Pictures Of You” es una canción que habla de “mantener la idea que tienes sobre alguien en tu cabeza, que a pesar de que haya cambiado y ya no sea la persona que conociste, quieres aferrarte a lo que para ti siempre fue”. Una de las mejores letras de Robert Smith acompañada de una de las progresiones de guitarra más bellas jamás escritas. Quizá no sea el single más popular de The Cure, pero sí uno de los más arrebatadores, melancólicos, románticos y especiales. La canción, incluida en el emblemático Disintegration (1989), tiene un lugar muy destacado en el corazón de los fans de la banda británica y define a la perfección sus mayores virtudes.

Manuel Pinazo

