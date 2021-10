My Morning Jacket – My Morning Jacket (ATO Records)

My Morning Jacket nos sorprendían el pasado año con The Waterfall II (2020), una colección de temas concebidos en las mismas sesiones que las de su antecesor, The Waterfall (2015), maniobra de repesca con la que completaban y complementaban su obra anterior, mientras preparaban las composiciones que ahora ven la luz.

Su disco homónimo y novena referencia de su carrera es todo un retorno a sus raíces, un intento por recuperar el rumbo fijado en sus inicios, que parecía algo desviado desde la publicación del magistral Z (2005). El giro expansivo de los últimos tiempos les alejaba de en esa mezcla entre el rock sureño, la sensibilidad del cantautor y los pasajes atmosféricos que hicieron de ellos una de las bandas más interesantes de las surgidas a finales del siglo XX.

Fue la conmemoración del 20 aniversario de su debut en 2019 la que empujó a los de Jim James a volver a la génesis de su música y a intentar recuperar parte de esa magia, que felizmente vuelve a asomar en estas canciones, que se abren con la peculiar “Regularly Scheduled Programming”, toda una reflexión sobre el mundo pandémico y tecnológico que funciona como introducción. Es en el segundo corte, “Love Love Love”, cuando construyen un mantra embriagador sobre su riff y nos invitan a un viaje que en momentos roza lo notable. Sobre todo en las extensas “In Color” un himno en forma de jam en el que asoma la sombra de Neil Young, por no hablar de los nueve minutos de “The Devil’s in the Details”, una genial coda de aires psicodélicos donde James se da la réplica a sí mismo y nos eleva sobre un saxo hipnótico; también en “I Never Could Get Enough”, un cierre monumental acompañado de un brillante teclado.

El resto lo componen una serie de piezas cálidas y contagiosas, donde destacaríamos “Never In The Real World”, “Lucky To Be Alive”, “Complex”, “Out Of Range Pt2” o “Penny For Your Thoughts”, que si bien no están en los niveles de sus puntos álgidos, complementan un regreso por encima de lo esperado en el que llegan donde se proponían. Lo que no es poco.

