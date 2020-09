Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Recordamos así algunos de los temas que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, y también os damos a conocer otras novedades de las que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

El Columpio Asesino – Preparada (David Kano remix)

Mustafa – Air forces

Still Corners – The last exit

Sufjan Stevens – Sugar

METZ – Blind Youth Industrial Park

Yo La Tengo – Bleeding

Steven Wilson – Eminent sleaze

Shinova – Te dejo una canción

Pablo Solo – Tannenbaum

Kevin Morby – Don’t underestimate Midwest American Sun / Wander

Bastille – Survivin’

Pantanito – Kikirikí

Nostalghia – Sin miedo no saltas

Herman Dune – Say you love me too

Medusa Box – Dashes

Pixies – Hear me out

Bruce Springsteen – Ghosts

The Smashing Pumpkins – Wrath

Kurt Vile – How lucky con John Prine

Hermetic Delight – Glassdancers

Hot Chip – Enola Gay remix

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Desvariados – Aguardiente

Desvariados han presentado esta semana el single y videoclip del tema “Aguardiente”, adelanto de su próximo disco, Víctimas Del Sueño Americano, que verá la luz el próximo 2 de octubre. Acercándose esta vez a los sonidos más americanos, Desvariados presentan este tema de aires fronterizos, mostrando una faceta más reposada pero manteniendo la contundencia y crudeza que les caracteriza. Desarrollan una despedida marcada por la tensión, un duelo bajo el sol interpretado por Patricia Peñalver en el videoclip que acompaña este estreno. Realizado por Krea films Producciones, transporta a esos paisajes áridos a los que la banda hace referencia en múltiples ocasiones, contando también con colaboración del club de Harley Davidson HDC-843 Madrid.

Nevver – Nada me importa

El trío madrileño Nevver sigue dando forma a su personal sonido entre el trap, el post punk y el shoegazing con un nuevo single digital. Con “Nada Me Importa” el trío se acerca al pop, a bandas como New Order o The Cure, con el acicate lírico de sus letras suburbiales y cierta carga de onirismo. Una conjunción de factores que queda visible en el videoclip dirigido por David Vega, responsable recientemente del audiovisual de “Un Gatito” de La Bien Querida. Un barrio dormitorio de la periferia madrileña filmado en 16 mm, en el que podemos ver el contexto en el que nuestros protagonistas desarrollan su actividad creativa.

Johnny B. Zero – Metonymy of sound

Johnny B. Zero es una de las bandas con más personalidad de nuestro país, y lo siguen demostrando a cada nuevo lanzamiento. Esta semana ha salido su nuevo álbum, Metonymy of Sound, que los valencianos acompañan con un complejo manifiesto que muestra su actitud frente al proceso creativo y la música en general. Una actitud que queda reflejada en el vídeo del tema homónimo, que les muestra en una especie de actuación en directo, como un todo, difuminando la personalidad de cada miembro del grupo pero asegurándose de que todos ocupan su espacio y por tanto su aportación es igualmente valiosa. Johnny B. Zero en su salsa.

Martín Sánchez – Radio Norte

Martín Sánchez regresa con un álbum de rock crudo, contundente y elegante a partes iguales. Después de Personal Suite (2017), su debut en solitario que contó con un recibimiento más que notable por gran parte de la prensa y radio musical especializadas de este país, Sánchez presenta “Radio Norte” como single de adelanto de su nuevo álbum (de título homónimo) que verá la luz en fechas próximas. Un nuevo y sólido paso en la carrera en solitario de Martín que supone una vuelta de tuerca a su repertorio y la puesta en escena de una cara más crítica y menos amable.

Ed Is Dead – Time is God

El artista madrileño Ed Is Dead vuelve con “Time is God”, el primer adelanto de su próximo álbum, el tercero de su carrera, cuarto si contamos su álbum con la pianista Ariadna Castellanos. Ed Is Dead articula una producción más cercana a lo experimental y la vanguardia, donde la intensidad progresiva de su sonido va en consonancia con el mensaje que transmite. Un mensaje en consonancia con los tiempos actuales, convulsos y repletos de incertidumbre, que tiene que ver con la gran pregunta que se ha hecho el Ser Humano desde tiempos ancestrales: ¿Quién o qué es Dios?. Y lo hace desde el concepto del tiempo como fuerza superior, que designa nuestra realidad hasta llevarnos a dónde estamos como individuos y sociedad.

Cruel Hearts Club – Dirty rotten scum

El trío londinense de grunge-pop Cruel Hearts Club no ha parado en este último año. Después de lanzar “Suck It Up” y “Blame Me Too”, presentan esta semana un nuevo sencilo, “Dirty Rotten Scum”, un fuerte guiño a la nostalgia de los 90. Un tema que ha sido producido por Carl Barat de The Libertines, masterizado por Miles Showell en los estudios de Abbey Road y publicado por W Songs (Warner UK). Cruel Hearts Club han teloneado a los propios Libertines, Iggy Pop y Sting, quien les ha pedido que repitan como artistas invitadas en sus seis conciertos del próximo año en el London Palladium.