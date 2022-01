Jana Horn – Optimism (No Quarter Records)

El suave rasgueo de una guitarra, una voz que se desliza de forma morosa pero firme, el sonido de una trompeta que se abre paso a lo lejos. Silencio, mucho silencio que sirve para invadir de un halo fantasmagórico todo. Así abre Jana Horn este disco con “Friends Again”, y abraza el cálido latido de la Sibylle Baier que dejó para la posteridad una obra maestra que no nos acabaremos nunca: ¿recuerdan Colour Green? ¿Siguen poniéndole velas a su altar?

La artista tejana se autoeditó el año pasado unas copias de este gran elepé titulado Optimism (No Quarter Records, 2022), pero ahora se hace justicia y se publica como dios manda. Porque estas canciones deberían abrigarnos todo este invierno, y el que viene, y quizás todos los inviernos de nuestra vida. Aquí hay madera de artista importante.

El vaivén de “Time Machine” y “Changing Lines” me hace recordar las noches que pasaba despierto escuchando el And Then Nothing Turned Itself Inside-Out de Yo La Tengo. Preciosas canciones con los mínimos componentes, pero de alto voltaje emocional.

El enigmático lirismo de “Jordan” conforma el pilar central del álbum. Su voz más que cantar, narra versos – “They called me to jordan, said “boy/Pack your things. The greatest bomb is coming to sort out the unclean/And if you go to jordan, you’ll face your enemies… /But if you don’t, You won’t have more than your mother’s grief.”– y el ambiente es tenso, espectral como en las canciones de otra grande, Maxine Funke. Jana toca la guitarra y nos conduce por los escarpados meandros de “Driving” cuyos ecos se oyen en aquellos paisajes de norias abandonadas que tanto le gustaba visitar a Mark Kozelek. Y así hasta que uno vuelve a darle al play. Que giren estos surcos. Y giren.

Escucha Jana Horn – Optimism