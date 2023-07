Lloyd Cole – On Pain (Ear Music)

Siempre es un placer reencontrarse con nuevo material de Lloyd Cole, y más si desde hace unos años va encadenando discos notabilísimos. Tanto Standards (2013), sus experimentos con la electrónica en 1D Electronics 2012-2014 (2015), y por encima de todos Guesswork lo mostraban en un estado compositivo envidiable. Canciones de un músico que alcanza la madurez y todavía es capaz de tocar la fibra sensible a través de tonadas maceradas en barrica y que suenan atemporales a la par que juguetonas.

En este nuevo disco On Pain (Ear Music, 2023) el británico se hace acompañar por colaboradores y amigos como los ex Commotions Blair Cowan y Neil Clack, así como Dave Derby y Joan Wasser, y gracias también a la esmerada producción de Chris Merrick ha vuelto a regalarnos un precioso cancionero que, aunque no estando a la altura del anterior disco, no invalida la capacidad innata de Cole para componer canciones pop de belleza otoñal.

Este es un disco de una narrativa interiorista, como el tema titular en el que hace una radiografía del antihéroe a ritmo de sintetizadores envolventes y cajas de ritmos. La calma del inicio se rompe con el medio tiempo de “Warm By The Fire” en donde los versos desgranan la estulticia de los tiempos actuales en donde lo material está acabando con cualquier atisbo de humanismo.

“I Can Hear Everything” la voz modulada, por momentos, de Cole declama sobre una colcha de suaves ritmos motorik, y dulces sintes planeadores que se enredan en coplas que nos hablan de la soledad contemporánea, a la que sigue un espléndido guiño-homenaje a Iggy Pop y el David Bowie de la etapa berlinesa en “The Idiot”. Sí, es el título de la obra maestra de Iggy producida por Bowie, y que le sirve a nuestro hombre para fantasear con el día a día de dos jóvenes que querían huir de la fama, y cambiar el rumbo de la música pop a través de la experimentación: “LA is so 1975/We ha’ve got to get out/How are we still alive/No more limousines/ No more White lines”.

Las texturas ambient adornan los contornos de “You Are Here Now”, para luego ir serpenteando por territorios de electricidad rockera. Mucho de mantra tiene “This Can’t Be Happening” de nuevo haciendo uso de ambientes sintéticos y arreglos de cuerda en una suerte de hibrido entre la tradición teutona a lo Rodelius y los ritmos de Arthur Russell; la misma ambivalencia rítmica y harmónica reluce en la hermosa “More Of What You Are”, para acabar con la pieza más larga del disco, “Wolves”, cuyas resonancias nos transportan al legado de Talk Talk completando de forma imperial otro gran trabajo a añadir a su larga carrera.

