Lola Young – This Wasn’t Meant For You Anyway (Island / Universal)

A pesar de sus 23 años, actitud y carisma no le faltan a Lola Young, una chica del sureste de Londres que muestra, además de su talento vocal, una habilidad especial para contar historias cotidianas y con las que conectar con su generación.

Tras su anterior proyecto, My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely (2023) en el que ya nos hablaba sin tapujos de salud mental y problemas generacionales, con This wasn´t meant for you anyway, grabado en Los Ángeles y producido por su amigo productor y colaborador Solomonophic, presenta un disco de autor ferozmente cautivador que rebosa energía a través de letras crudas y ásperas impregnadas de emoción, rabia, desamor, honestidad y sátira a raudales. Donde las comparaciones con Amy Winehouse como su posible heredera son inevitables, ya que la fuerza y potencia de voz que desprende, nos lleva a pensar en ella como una de las promesas del R&B actual en versión urbana.

Con esa potencia arranca el disco con “Good Books”, para desprender un mensaje de rabia muy en la línea de Florence Welch (“I work hard to stay in your good books/ But you don’t read, so why do I try?”). Le siguen la enérgica “Wish you were dead” con ese bajo punzante que nos introduce con un beat a ritmo funk en una tormenta de rock urbano para estallar expresando sus deseos honestamente (“Can you come around?/ Fuck me nice/ Pull my hair/ Sing me lullabies/ And we can pretend that we’re in love”) aún sabiendo la realidad, que refleja satíricamente a través de la potente batería en el estribilllo (“And I wish you were dead/ For a sec”). A ritmo de reggae pegadizo, en “Big Brown Eyes” se abre por completo consciente de la toxicidad de su relación y admitiendo honestamente que no puede desprenderse de sus “big brown eyes” y del caos romántico en el que está inmersa.

Tras el estallido eléctrico de “Conceited”, uno de los temas más rockeros junto con “Crush”, aparece la madurez maravillosa de “Messy” donde desprende todo su talento vocal para dar una lección lírica de personalidad y autoestima, reconociendo que no puede cumplir la expectativas demandadas por la otra parte (“I want to be me, is that not allowed?/ And I’m too clever and then I’m too fucking dumb/ You hate it when I cry unless it’s that time of the month/ And I’m too perfect ‘til I show you that I’m not/ A thousand people I could be for you and you hate the fucking lot”).

Aparece “Walk on by” donde suena más Amy que nunca, para crear un tema dream-pop redondo y elegante gracias al preciosismo del bajo. Una autoparodia para convencerse de que estará bien (“I’ll just walk on by”), pero donde podemos apreciar el intento de liberación de la artista para encontrar esa paz mental tan ansiada que anteriormente no encontrábamos. Es por ello, que en esta segunda parte del disco da un giro inesperado, llegando a la calma y aparcando la rabia con la melodía folk “You noticed”, donde desnuda su alma a través de la voz delicada y la limpieza de la guitarra acústica para reflejar una relación imposible.

Dentro de la esquizofrenia romántica se introducen también momentos de indie melódico como en “Intrusive Thoughts”, una balada lo-fi donde sentimos las cuerdas de la guitarra en toda su crudeza y la vulnerabilidad de Lola Young a nivel mental. Finaliza con “Outro”, en formato spoken-word. Una carta abierta donde refleja su amor por la música, su madurez y el orgullo para afrontar y salir por ella misma de los problemas.

Un disco generacional lleno de frescura con canciones pegadizas que hablan de Londres, salud mental, relaciones tóxicas, reggae, ritmos urbanos y en definitiva de ser una chica veinteañera en el año 2024. Una voz propia que “smells like Gen Z spirit”.

