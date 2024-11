Los ecuatorianos Verde 70 se presentan en España

Uno de los grupos más grandes de Ecuador ha decidido instalarse en España, donde han grabado un nuevo álbum producido por Didi Gutman y que será distribuido por Altafonte en 2025. Después de haber publicado el primer sencillo, «En otros mundos», hemos conversado con Darío Castro, el cantante y compositor de Verde 70, el grupo del que pronto oirás hablar mucho.

Desde hace varios años que en España venimos observando un interés creciente por la música popular hecha en Latinoamérica. A la vanguardia de este fenómeno están las nuevas generaciones y la música urbana; sin embargo, la influencia también alcanzó a grupos de rock que están siendo objeto de un redescubrimiento por parte de la audiencia española que supera los treinta años.

Esto explica, en parte, la gran apuesta que están haciendo tantos artistas del otro lado del Atlántico, que invierten tiempo y dinero en producir y girar por España. Ejemplo de esto es Verde 70, un grupo mítico en Ecuador pero poco conocido en la península.

El grupo liderado por Darío Castro lleva más de tres décadas grabando álbumes muy exitosos y contando cientos de miles de reproducciones en las plataformas. Pero ahora decidieron cambiar las reglas de juego y grabar en Madrid un nuevo álbum que saldrá a comienzos del 2025, y del que ya adelantaron el primer single, «En otros mundos».

Pero no solo el territorio es la novedad, sino también la formación -han incorporado a la cantante Luisa María– y el sonido, que los encuentra mucho más cercanos al tecno-pop que al rock clásico del que bebieron durante toda su carrera. Y en este mucho tiene que ver Didi Gutman, el productor argentino -también radicado en Madrid- quien trabajó en el nuevo álbum y en cuyo currículum surgen nombres como Nathy Peluso y Julieta Venegas.

Después de haber publicado el nuevo single y en vísperas de un 2025 que los tendrá muy activos en nuestro país, dialogamos con Darío Castro, el líder de Verde 70.

¿Por qué han replanteado el formato de Verde 70 hacia un sonido más tecno-pop? Al menos eso deja ver «En Otros Mundos». ¿Será esta la línea que tomarán en todo el próximo disco?

«En Otros Mundos» tiene un sonido synthpop y new wave ochentero que lo hemos destinado exclusivamente a dos o tres temas del álbum. En este nuevo trabajo nos planteamos alejarnos de la sonoridad rockera de guitarras eléctricas, riffs y solos, para jugar de plano con la síntesis sonora, los beats electrónicos e instrumentos más atípicos como el charango, el ronroco o el walaycho; elementos que se han fusionado bastante bien con la voz femenina y las temáticas de las canciones nuevas.

Este disco es nuestro trabajo más ecléctico, si bien los 12 temas confluyen en el pop, el folklore y la síntesis sonora, muchas de las canciones propondrán colores y matices de música latinoamericana como el bolero, el huayno andino, el tango y la cumbia; además de juegos y pasajes electrónicos que se complementan con los bajos y baterías acústicas de siempre.

¿Cuánto influyó Didi Gutman en la nueva propuesta? ¿Ustedes ya tenían la idea y lo convocaron a él para llevarla a cabo? ¿Cómo se dio el acercamiento?

Didi Gutman estuvo a cargo de la producción musical y es indiscutible que su enorme talento y experiencia influyeron muchísimo en el resultado final de la nueva propuesta. Desde la banda, tenía desarrollada una visión que tomaba forma desde grabaciones caseras entre México, Ecuador y un sui géneris encerrón en el mar con toda la banda, que dio como resultado cerca de 30 nuevas maquetas.

Creemos que Didi desde su entrega en la producción, en conjunción con Héctor Castillo [ingeniero de grabación y mezcla] y toda la banda alineamos esfuerzos para llevar el disco hacia un mismo lugar y sacar nuestra música de aquel cómodo terreno en el que estaba.

El acercamiento se dio de manera muy personal, buscando lugares en común tanto en lo musical como en lo geográfico. Es así que el amplio eclecticismo de Didi entra en juego, además de lugares como Madrid y Quito para la producción y su consecuente grabación junto a Héctor Castillo y la banda en Nueva York.

Otra novedad es la incorporación oficial de la cantante Lisa María. ¿Qué crees que aportó ella al grupo más allá de su talento?

Lisa María es la única energía femenina entre todos los integrantes. Se dice que parte de la creatividad está asociada al lado femenino del ser humano, creemos que Lisa le está entregando a Verde 70 la oportunidad de explorar y adentrarnos en aspectos estéticos que juegan con la dualidad lírica, vocal y la deconstrucción de los estereotipos de género; asimismo, la construcción de una imagen más acorde, elevar el nivel de la puesta en escena, además de incorporar cualidades performáticas al show, temas que estábamos ávidos por desafiar y desarrollar.

¿Qué idea tienen para su futuro en España? ¿Qué tipo de desafío implica para ustedes tener que consolidar una nueva audiencia que no los conoce cuando en su país de origen son tan populares?

Nuestro objetivo en España todavía es incierto, sin embargo, estamos por cumplir nuestro primer año residiendo en Madrid y es en esta ciudad en donde hemos realizado con buena fortuna la producción del nuevo álbum. Ahora que estamos próximos a iniciar una serie de lanzamientos, showcases y giras por España y parte de Europa durante el 2025, vale mencionar que estos esfuerzos no serán intermitentes, sino que estarán acompañados por la continuidad que nos representa vivir en este lado del planeta.

Sabemos el desafío que implica consolidar una nueva audiencia, puede ser enorme y prácticamente titánico, pero siempre lo fue, siempre lo es, “caminante no hay camino (…)”. Creemos que lo más importante es estar enfocados en escribir y hacer mejores canciones, en tocar y tratar de expresar lo que queremos decir de la mejor manera, y poner buena parte de nuestra energía en los conciertos en vivo que son la base para alimentar y hacer crecer nuestros seguidores.

¿Qué nos pueden adelantar del próximo disco? ¿Tienen pensado alguna colaboración con artistas españoles?

Algunas canciones llevarán títulos como «Homosapiens», «La Juventud Llegó», «La Ira de Dios», «Cosas Que No», «Mágico» e «Irracional», canciones que si bien guardan una estrecha estética musical con el pop, el folklore latinoamericano y la síntesis, es interesante resaltar que buena parte de la lírica está inspirada desde otros contextos, probablemente pandémicos. Es decir, que nuestro bolero te hablará sobre el valor del subconsciente y lo irracional en lugar de su bello y tradicional discurso romántico, que nuestra cumbia posiblemente te haga pensar en el breve paso por la existencia, más allá de ponerte a bailar, y nuestro electrodance te revuelva y haga menear la cabeza hablándote de manera neurótica y repetitiva, sobre el gusto voraz por el consumo compulsivo.

Tenemos planeadas un par de colaboraciones, pero no necesariamente son artistas españoles, estamos en conversaciones con un par de artistas latinoamericanos que queremos y admiramos mucho; sin embargo, no podemos adelantar nada hasta que esto suceda. El disco actual tiene la interpretación musical de dos figuras anglo muy respetadas en la cultura under y mainstream como son Jezzy Murphy (bajista de Brazilian Girls) y Vince DiFiore (trompetista y tecladista del grupo Cake).

De momento aquí te dejamos escuchando «En otros mundos», el nuevo sencillo de Verde 70.