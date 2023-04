Squid adelantan otra canción de su regreso

Squid son una de las nuevas sensaciones de ese renacer del post-punk británico (consulta aquí el especial) y acaban de anticipar un nuevo tema, «Undergrowth», perteneciente a su segundo álbum O Monolith, que será lanzado el 9 de junio bajo el sello discográfico Warp Records. Además de compartir un visualizador dirigido por Louis Borlase, guitarrista de la banda, también han lanzado un videojuego inspirado en la canción creado por Frank Force.

La experimentación constante es una marca distintiva de Squid, y en «Undergrowth» continúan su viaje sonoro único. El tema es una mezcla embriagadora de sonidos y estilos, con grooves de bajo que se deslizan debajo de sintetizadores cinematográficos, explotando en explosiones de guitarras rock y vientos metales frenéticos.

A través de la fusión radical de texturas y tonos, el batería y vocalista Ollie Judge se las arregla para crear un estribillo de la frase «Ergonomic for the rest of my days, I’d rather melt away». Los temas del peligro medioambiental, la moralidad y el mundo natural están presentes en «Undergrowth» y se exploran más a fondo en el resto de O Monolith – dice Judge sobre la letra de «Undergrowth»: «Me interesó mucho el animismo, la idea de que los espíritus pueden vivir en objetos inanimados. Estaba viendo Twin Peaks, y había un episodio en el que el espíritu de Josie Packard se mete en una cómoda. Así que escribí “Undergrowth” desde la perspectiva de reencarnarme en una mesilla de noche en el más allá, y de lo terrible que sería pensar en reencarnarme en un objeto inanimado. Esto no es lo que quería/ Tantas opciones para decepcionarme’. Aunque no soy en absoluto religioso, no creo que nadie que no lo sea tenga la confianza suficiente como para no haber tenido el pensamiento fugaz de ‘Joder, ¿y si hay otra vida? ¿Y si me voy al infierno?».

Escucha ‘Undergrowth’ de Squid

Próximos conciertos de Squid

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE – VALENCIA (RAM CLUN)

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE – MADRID (COPÉRNICO)

Las entradas están a la venta en DICE a un precio de 20 € más gastos de distribución.