Los Punsetes tienen nuevo himno: ‘Madrid me ataca’

Los Punsetes están de vuelta con el primer single de un EP con el que darán continuidad a su último disco hasta la fecha, AFDTRQHOT (Sonido Muchacho, 22).

El próximo 24 de mayo se edita un 7″ que incluirá cuatro nuevas canciones de Ariadna, Anntona, Jorge, Luis y Chema, que hoy anticipan con la cáustica «Madrid me ataca». Un nuevo himno del grupo madrileño que mantiene la frescura, mala baba y las contagiosas estrofas que les caracterizan.

“Madrid me insulta/Madrid me ataca/Madrid me tira al suelo/y luego me remata”, cantan Los Punsetes en un tema que presenta candidatura inmediata a formar parte de los clásicos de su repertorio. Su estribillo es de los que se queda a la primera, con la carismática voz de Ariadna conduciendo un arsenal sonoro que combina vitriolo y melodía. La producción ha corrido a cargo de la propia banda en los estudios de Metropol. La grabación y mezcla es obra de Sergio Pérez, habitual colaborador del quinteto.

Escucha ‘Madrid me ataca’ de Los Punsetes