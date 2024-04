Beth Gibbons estrena otra canción de su disco en solitario

Beth Gibbons, cantante de Portishead, editará su debut en solitario el próximo 17 de mayo. Lives Outgrown que será lanzado a través de Domino es el primer material de la artista que nos sorprende con su primer material desde la edición de su colaboración con la orquesta sinfónica de Polonia.

Han pasado 16 años desde Third de Portishead, 22 desde Out Of Season junto a Rustin Man (Paul Webb, bajista de Talk Talk) y ahora llega un trabajo que la propia Beth co-produjo junto a James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) con producción adicional del batería de Talk Talk, Lee Harris.

El disco ha tardado mucho en llegar, ya que la vocalista firmó con el sello en 2013, y lo creó después de un período de reflexión y «muchas despedidas». «Me di cuenta de cómo era la vida sin esperanza», dice Beth. «Y fue una tristeza que nunca había sentido. Antes, tenía la capacidad de cambiar mi futuro, pero cuando te enfrentas a tu cuerpo, no puedes hacer que haga algo que no quiera hacer. La gente empezó a morir. Cuando eres joven, nunca conoces los finales, no sabes cómo va a terminar. Piensas: vamos a superar esto. Va a mejorar. Algunos finales son difíciles de digerir. Ahora que he salido del otro lado, solo pienso, tienes que ser valiente».

Ya conocíamos «Floating on a Moment», ahora llega «Reaching Out», una inquietante pieza acompañada de percusiones casi triviales que casan a la perfección con el vídeo interactivo creado para la ocasión. Un trabajo del artista visual Weirdcore (Aphex Twin, Arca) que presenta maquetas en 4D de Beth en caída libre por un paisaje espacial cinético de ciencia ficción. A medida que avanza el vídeo, los modelos de Beth cambian para representar las distintas etapas de su vida, haciendo eco de las Lives Outgrown del título del álbum. Puedes acceder a él en el enlace anterior.

Escucha ‘Reaching Out’ de Beth Gibbons