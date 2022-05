Los suecos Bomber debutan con Nocturnal Creatures

Bomber te incita a sacar las chamarras o chalecos de mezclilla con pegotes de las bandas legendarias, a pulir las botas de piel y rescatar los jeans desgastados. Los suecos son una de las grandes bandas promesa que desean poner al hard rock clásico al punto de resplandecer más que nunca. Los recién llegados a la escena del rock internacional, Bomber, traen de vuelta el sonido más apasionado en la historia del hard rock. Creando su propia mezcolanza de influencias e instaurando una marca registrada propia de rock duro y clásico inculcado por los años setenta y ochenta con sonidos pegajosos, solos de guitarra de primer nivel y una estética palpitante, Bomber te trae su álbum debut, Nocturnal Creatures, a través de Napalm Records.

Después de manifestarse en algunos conciertos asombrosos en Suecia y posteriormente realizar una admirable gira por Alemania, los suecos demuestran que la era gloriosa del rock en Suecia no ha terminado y que ellos, ya están estableciendo los estándares más altos con su álbum debut titulado Nocturnal Creatures. En diez poderosas pistas, Bomber convierte la noche en una aventura embriagadora que convence tanto a los viejos como a los nuevos fanáticos del prominente género del hard rock y el heavy metal; rock and roll duro y letal. El tema con el que abre el álbum y que le da el título al mismo, “Nocturnal creatures”, rompe las puertas con una narración épica y da paso al siguiente viaje entusiasta a través de “Zarathustra”; desde ese momento quedas atrapado y quieres más.

Con las voces vehementes de Anton Sköld, las guitarras armoniosas y un prodigioso juego de batería indomable, las pistas aceleran el pulso del oyente conforme transcurre el disco. “Fever eyes” (destinada a ser un hit) atrapa con coros de llanto melancólico y garantiza un viaje de rock puro con una perturbación que aumenta rápidamente conforme se va desarrollando todo el disco. “Black pants magic” es de esas canciones que brota en una permanente experiencia de hacerte sentir que estás escuchando a los grandes, a los del rock de la clase alta, a los Posion, los Aerosmith, a través de su industrioso y adherente sonido, mientras que canciones como “A walk of titans (Hearts will break)” y “You’ve got demons” sorprenden con melodías afanosas. El talento de Anton Sköld y su poderosa voz son impresionantes. En “The tiger”, Bomber envía a sus oyentes directamente al ojo de una furiosa tormenta de riffs impulsados ??por ritmos lustrosos, mientras que “Kassiopeia” incendia las cuerdas con sus pasmosos solos. El cierre de un álbum increíble es “Aurora”, la cual exhibe el logro supremo de Nocturnal Creatures, llevando al clímax después de cuarenta minutos de una tempestad de sonidos que llevan a viajar al consciente y subconsciente por todos los estados de ánimo posibles.

Con este álbum debut, Nocturnal Creatures, la agrupación integrada por Anton, Love Andersson, Rasmus Grahn y Max Huddén tiene todo el talento para convertirse en las estrellas emergentes de Suecia y marcar un hito en el legado del hard rock, el cual llevan como bandera. El primer paso ya lo dieron: una vez que lo han hecho tan majestuoso, no hay forma de esperar menos en su segunda placa discográfica. Deberán superarse a si mismos.

