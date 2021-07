Luna Valle lanza otra canción con la colaboración de Tórtel

Tras “Estado de Alarma” y “Cultura Audiovisual” Luna Valle nos trae un nuevo tema que llega con el título de “La mejor canción jamás”. Ella había colaborado recientemente con Tórtel en ‘Algunos de nosotros‘ y ahora el valenciano le devuelve la pelota uniéndose a ella en esta canción. En ella además de grabar segundas voces ha producido junto a fffflashback, quien también se encarga de la mezcla y arreglos.

Según cuenta Luna Valle: “Una vez Mireia me contó que por las noches, antes de dormir, se imagina una historia de amor. Yo me reí y le dije que yo también. Me emocioné, porque no hay nada que mole más que que tus amigas hagan las mismas frikadas que tú. Nos hace gracia como siempre que nuestra historia llega al momento más guay o más divertido, nos dormimos. Pero siempre tenemos la noche siguiente para volver a empezar. ‘La mejor canción jamás’ se escribió el 31 de diciembre de 2020, después de un encuentro atractivo pero un tanto desastroso con un chico que me volvía bastante loca. Este chico es un ‘vamipiro emocional’, está tan perdido y tan tonto que no sabe cómo tratar a las chicas ni cómo lidiar con lo que siente y lo hizo todo muy muy mal. Me divierte mucho cómo la canción es tan contradictoria, y cómo yo me di cuenta meses después de escribirla. Gracias al chico increíblemente guapo pero increíblemente imbécil que inspira esta canción y alguna más. Algún día igual llega nuestra historia de amor, y a lo mejor, espero, Tórtel y Xuso seguirán conmigo para convertirla en un hit o al menos en una canción un poco bonita, por ahora esta canción es lo que tengo”.

Escucha ‘La mejor canción jamás’ de Luna Valle

Próximos conciertos de Luna Valle

16 de julio – Alicante – Centro Cultural las Cigarreras – entradas aquí

23-24-25 de septiembre – Valencia – Truenorrayo Fest – A la venta próximamente